屏東勝利新村老榕樹倒塌 診斷感染俗稱「樹癌」褐根病

屏東市勝利星村將軍之屋旁老榕樹6日不敵大豪雨雨勢傾倒，縣府請屏東科技大學植物醫學系名譽教授梁文進診斷，確認感染俗稱「樹癌」的褐根病，要救回的難度高；縣府表示，為維護老樹等綠色文化資產並守護民眾生命財產安全，今年已啟動縣轄重要場域高風險樹木健康度體檢計畫，針對縣內國中小及都會區大型公園等重要場域樹木全面健檢和治療。

縣府農業處長鄭永裕說，褐根病是台灣最重要的木本植物真菌性根部病害，引起根部腐敗而導致全株萎凋死亡；老樹樹勢較為衰弱，加上過度水泥化對植物棲地排水與透氣的綜合性影響，造成校園、公園等場域的老樹常是感染褐根病的高風險群，對樹冠下活動民眾及停泊車輛產生一定程度風險。

他說，近年來縣府積極推動縣轄都市林的褐根病等疫病全面廣篩等防疫措施，褐根病如同新冠肺炎，會透過樹木根部「樹與樹的連結」傳播，因此「確診者」周邊的樹木及土壤等「接觸者」須被「匡列」，並進行「移動管制」及「疫病消毒」等防疫措施，後續並施予必要治療。

縣府有感於校園、公園、聚落廣場等民眾重要活動場域之樹木若不能有效管控風險，將成為民眾生命財產安全之危險因子，今年度辦理縣轄重要場域高風險樹木健康度體檢計畫，委託屏科大森林系副教授陳建璋團隊應用非破壞性儀器檢測樹木內部結構，並將有褐根病為害潛在區域取樣化驗，透過相關科學數據進行風險評估。