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防疫正能量！暖心咖啡店愛心餐點 陳其邁：有你們真好

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市20多年老店「公寓咖啡」業者在臉書宣布，今天起每周二、五晚間6點，會準備5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人。圖／翻攝自業者臉書
高雄市20多年老店「公寓咖啡」業者在臉書宣布，今天起每周二、五晚間6點，會準備5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人。圖／翻攝自業者臉書

疫情拉開人與人距離，卻仍有不少暖心正能量在各角落蔓延。高雄市20多年老店「公寓咖啡」業者在臉書宣布，今天起每周二、五晚間6點，會準備5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人，市長陳其邁說，防疫時間社會需要更多正能量，「高雄有你們真好」。陳其邁也宣布，疫苗接種任務，招募熱血醫護已獲超過2千名醫護響應，大型接種站即將陸續開設。

公寓咖啡業者發文寫到，疫情期間，從內用店瞬間轉型成外帶店，因反應不及、經驗不足，生意確實清淡，常常連當天水電費都沒達損益平衡，卻秉持著今天一定會比昨天好的信念，深信「沒經過挫折打磨的成功不璀璨」。

疫情摧折經濟，業者直言，疫情影響下，面臨營運以來最困難狀況，但此時此刻一定有人更艱困、更水深火熱、更需要別人稍稍扶一把。業者暖心寫到，如果您或家人需要，請千萬不要客氣，當是得來速，不用脫安全帽袖套護目鏡，拿了就走，「我們不是在幫您，而是您幫自己好好度過這一關。

立委趙天麟、市議員黃捷等人相繼在臉書留言感謝業者暖心善舉，業者回應「希望讓有需要的人能享用暖暖餐點」。

疫情 咖啡 陳其邁

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