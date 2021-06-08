高雄鐵路地下化 左營園道島式月台與咾咕石座椅搶眼

高雄鐵路地下化，左營至鳳山的鐵道綠園道陸續完成改造，北高雄左營段鐵路園道遷移保存百年歷史的「島式月台」，還利用原本的咾咕石基座改造成特色座椅，簡樸的石板步道則呈現古道遺址，另有舊鐵道意象區域、雙城廣場，保留了鐵路的文化資產及歷史記憶，月底全面完工。

高雄市鐵路下地後騰空出地上鐵道廊道，沿線從左營大中二路至鳳山大智陸橋，長度15.37公里，園道工程劃分為3個計畫區執行，左營計畫區（明誠路至崇德路一帶）、高雄計畫區、鳳山計畫區。

水利局負責左營園道施工，並指出，日治時期興建的島式月台（兩側是路軌、月台在中間），原本位在新莊一路，後來因與道路開闢有所衝突，施工單位以遷移復舊方式移至新莊一路與勝利路口保留，並以鐵軌搭接成的鐵製棚架覆蓋，月台保留原有的咾咕石牆及部分黃色砂質面層，咾咕石另改造成座椅讓民眾乘坐休憩。

清領時期，雙城古道是鳳山縣舊城（左營）與新城（鳳山）之間的往來道路，俗稱大路的古道起於鳳山東門路，後來在左營翠華路口被鐵路截斷。此次園道設計，水利局利用簡樸石板步道呈現過去古道遺址，重溫先人開墾台灣的篳路藍縷，另在古道旁規畫雙城廣場，眺望平台設置光廊及休憩座椅，保留寬廣活動空間。