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將軍之屋老榕樹豪雨中傾倒 屏縣推動老樹全面健檢

中央社 / 屏東縣8日電

屏東市歷史建築群「勝利星村」內「將軍之屋」旁老榕樹，在6日的豪雨中傾倒，屏東科技大學教授診斷，確認感染褐根病，縣府今天表示，將推動重要場域老樹的全面健檢

「將軍之屋」旁的老榕樹6日上午在豪雨中倒下時，因靠近路邊，壓壞了公車亭，倒下的樹佔據一個車道，所幸沒有人傷亡。

縣府今天會同屏科大植物醫學系名譽教授梁文進診斷，確認「將軍之屋」旁的老榕樹因感染褐根病倒下，縣府表示，將全面推動「縣轄重要場域高風險樹木健康度體檢計畫」。

縣府指出，將針對縣內203所國中小及都會區大型公園等重要場域樹木全面健檢治療，維護老樹等綠色文化資產，也守護民眾生命財產安全。

農業處表示，近年來縣府積極推動縣轄都市林的褐根病等疫病全面廣篩等防疫措施，俗稱「樹癌」的褐根病，會透過樹木根部「樹與樹的連結」傳播，因此「確診者」周邊的樹木及土壤等「接觸者」須被「匡列」，並進行「移動管制」及「疫病消毒」等防疫措施，後續並施予必要治療。

農業處指出，縣府有感於校園、公園、聚落廣場等民眾重要活動場域的樹木如不能有效管控風險，將成為民眾生命財產安全的危險因子，因此，今年度辦理「縣轄重要場域高風險樹木健康度體檢計畫」。

健檢計畫委託屏科大森林系副教授陳建璋團隊針對縣轄重要場域主要樹木進行風險評估，縣府表示，後續並將委託廠商處理有安全疑慮的樹木及燻蒸消毒土壤。

縣府表示，同時也將宣導正確的樹木棲地維護觀念，避免不合宜的工程影響棲地土壤的透水與通氣，讓承載美好記憶的老樹能長久陪伴縣民安居樂業。

健檢 屏東 屏科大

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