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繫上我們需要疫苗黃絲帶 藍營屏東縣黨部總動員

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
國民黨屏東縣黨部今天結合各鄉鎮市發起繫上黃絲帶活動，黃絲帶帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」的文字，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情。記者潘欣中／翻攝
國民黨屏東縣黨部今天結合各鄉鎮市發起繫上黃絲帶活動，黃絲帶帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」的文字，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情。記者潘欣中／翻攝

國民黨屏東縣黨部今天結合各鄉鎮市發起繫上黃絲帶活動，黃絲帶帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」的文字，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情，也盼民進黨蔡政府體認到台灣需要「充足、安全、有效，國際認證」的疫苗。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說 一年多來，台灣從防疫模範生一下落入防疫後段班，主要的原因就是政府輕忽施打疫苗的重要性，政府對疫苗政策大權一把抓，但卻提不出快速提高接種率的方案，讓國人陷入焦躁不安的窘境，縣黨部發起繫上黃絲帶活動，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情，讓民眾向政府請命。

廖婉汝支持國民黨提出紓困、救急全民普發1萬元現金主張，她說，世界先進國家面對協助受新冠肺炎衝擊生計的國民，大多採取流程最為簡化的發放紓困現金方式；美國去年與今年各發放每人紓困發現金支票1200至1400美元，排富標準是年所得8萬美金；日本每人發放每位國民及有居留權的外國人10萬日圓(約2.8萬元)，不排富，認為排富發放方式過於繁雜，基於便民與擴大補助範圍，認為普發才公；新加坡年滿21歲發放1.2萬元，為了方便作業，不排富；香港年滿18歲發放3.9萬元，為了方便作業，不排富。

她說，政府特別預算從第一期2100億，第二期合計4200億，到第三期上限8400億，舉債已到了極限，國人不只需要現金紓困安定民心，最重要的還是要有疫苗，越快讓國人免費施打疫苗，以達成群體免疫的目標，就越快恢復正常生活，取得疫苗是這是特別預算的首要工作，買疫苗絕對比每年無止境的編預算做產業補助更為重要。

她也呼籲，只要有企業、宗教團體願意捐助、地方政府願意採購、國際友人願意幫忙，政府都應該放寬心胸，不僅不刁難，更要主動協助突破困竟，這樣才符合全民的期盼。

國民黨屏東縣黨部今天結合各鄉鎮市發起繫上黃絲帶活動，黃絲帶帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」的文字，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情。記者潘欣中／翻攝
國民黨屏東縣黨部今天結合各鄉鎮市發起繫上黃絲帶活動，黃絲帶帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」的文字，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情。記者潘欣中／翻攝
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疫苗 屏東縣 國民黨

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