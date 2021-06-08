防堵疫情 墾丁境內及東港鹽埔漁港禁釣魚

新冠肺炎疫情全國三級警戒，墾丁國家公園管理處禁止境內水上活動，但日前仍有釣友垂釣，墾管處表示，釣魚屬於水上活動，因此在禁止之列；另外，東港鹽埔漁港也禁止釣魚。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心發布全國三級警戒至28日，配合全國三級警戒，墾丁國家公園管理處關閉轄內所有的沙灘，並禁止所有水上活動，但近日仍有釣友在墾丁的漁港釣魚，並有4名民眾群聚釣魚，2人不戴口罩被警方開單舉發。

有釣友認為，釣魚是孤獨的活動，不太容易群聚，戴上口罩釣魚不應禁止，墾管處副處長許書國表示，釣魚仍屬水上活動，在禁止之列，防疫期間請釣友多忍耐一陣子。

墾丁國家公園內不能釣魚，但屏東縣還有二級漁港的釣魚平台可釣魚，縣政府表示，中央開放合法垂釣的一級漁港東港鹽埔漁港釣魚平台已禁釣，縣府也禁止一支釣娛樂漁船，但縣轄的6處二級漁港沒有禁止釣魚。

縣府表示，枋寮、塭豐、楓港、海口、旭海及中山這6處二級漁港因位於鄉下較偏遠空曠處，因此，沒有禁止垂釣，但縣府會派員到各釣區巡視，請釣友遵守戶外防疫規定，不能10人以上聚集，也必須戴上口罩。