阻斷疫情入侵社區 慈濟設路竹美濃篩檢站組合屋

疫情三級警戒，慈濟基金會利用過去組建組合屋經驗，協助市府增設路竹公園、美濃菸業輔導站2處採檢亭；另高雄榮總及高雄長庚兩醫學中心也將於6月11日前完成建置。

有感於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴竣，慈濟基金會聯繫高雄市政府，希望為防疫工作貢獻心力，藉由過往震災快速組建組合屋的專業經驗，依市府指定地點增設社區採檢站。市府考量彌補偏鄉醫療，評估路竹、美濃2區具有建置效益，公私合作把關疫情。

除協助完成增設路竹公園、美濃菸業輔導站2處採檢站，另慈濟基金會也與市府、高雄榮民總醫院及高雄長庚紀念醫院兩醫學中心合作，於11日前增設採檢站，綿密快篩網絡，阻斷疫情入侵社區。

尤其路竹、美濃兩地採檢站6日施工當天，受「彩雲」颱風外圍環流影響，高雄市多個行政區因短時強降雨已達淹水警報，慈濟基金會志工們冒雨持續施工，並出動吊車加速完成。

面對疫情挑戰，全國第三級警戒已延長至6月28日，高市府展現防疫決心，市長陳其邁也提醒市民朋友，務必配合相關管制措施，配戴口罩、保持社交距離及避免出入公共場所，同時嚴加落實勤洗手等個人衛生防護習慣，保護自己、也保護他人，疫情當前不分你我，合力向疫情說不。