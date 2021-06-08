屏東「視訊診療」好方便 113家醫療院所熱情響應

因應新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，為減少不必要外出，降低社區傳染風險，在不影響民眾的醫療權利下，屏東縣目前共有113家醫療院所（18家醫療機構、62家診所、33家衛生所）加入視訊診療，民眾看病不用進醫院；縣長潘孟安今天也在臉書說，疫情嚴峻，視訊診療讓民眾看病更安心，請多多利用。

縣衛生局長施丞貴表示，除居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，透過屏東縣防疫專線08-7380208，經衛生局專人評估醫療需求，媒合醫療院所以視訊方式執行遠距問診外，現擴大適用對象為門診病人，對定期回診的慢性病人來說，可大大減少暴露風險。

他說，民眾只要撥打指定的視訊診療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定的視訊診療機構網頁掛號，約定診療時間，診療後再請代理人或家屬持健保卡過卡繳費、領藥，及時解決醫療需求。

他提醒 防疫期間一定要配合防疫規定，不要以身試法，這段時間民眾心理壓力大，若有心理方面的醫療需求時，可撥打縣衛生局免費心理諮詢預約專線08-7370123或1925安心專線24小時免付費。