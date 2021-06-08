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疏運澎湖民生貨物 台華輪6月2航次只載貨不載客

中央社 / 澎湖縣8日電

國內疫情峻，全台三級警戒將延至28日，海空交通配合防疫減班或停航。因應澎湖民生貨物需求，「台華輪」將於16、29日2天開航，但僅載貨不載客，船員也不得下船，避免接觸風險。

澎湖縣政府發言人陳其育昨天在防疫記者會中表示，由於疫情嚴峻，目前國內空中交通大幅減班，海上交通也都幾乎停航，大批民生貨品都儲放在高雄碼頭倉庫區，地方希望「台華輪」開航，紓運民生貨物需求。

陳其育表示，台灣航業所屬高馬航線的「台華輪」自5月底起配合防疫停航，決定在16、29日各加開當天往返高雄馬公航班，且只有載貨及車輛但不載客，抵達澎湖卸貨時，船員不能下船，岸埠工作則由澎湖碼頭貨運工人上船協助搬運。

澎湖縣政府表示，台華輪負責高雄往返澎湖的重要交通船，肩負旅客及貨運輸運，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國三級警戒自5月31日起暫停行駛台澎固定航線。

澎湖 疫情 碼頭

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「台華輪」16、29日當日往返台澎 只載貨物不載人

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