戴上口罩、獨自釣魚要罰？屏東墾丁禁、6處二級漁港可

本土疫情持續發燒，水上活動、場館和景區持續暫停開放，4名釣友日前到屏東墾丁潭仔漁港夜釣，警方到場稽查，2人因未戴口罩被舉發，但也引發釣友不滿，質疑墾管處公告封閉沙灘及水上活動並未規範釣魚，釣魚是孤獨活動，只要戴上口罩、不群聚，理應不禁止；墾管處強調，包括釣魚在內的岸際和海域活動全禁止；縣府說，目前縣內中央主管的東港鹽埔漁港禁釣，6處開放的二級漁港雖未禁，但也請釣友遵守戶外防疫規定。

恆春警分局墾丁派出所上周獲報，有民眾夜間在墾丁潭仔漁港防上釣魚，甚至未戴上口罩，警方和海巡人員到場稽查，發現有4名釣客，其中2人因配戴口罩，依傳染病防治法規定開立舉發單，釣客則質疑，墾管處公告僅關閉沙灘及水上活動並未規範禁止釣魚，所以認為戴上口罩、不群聚就能合法釣魚，讓執法人員頭大。

「單獨釣魚不構成群聚吧！」住恆春鎮的吳姓釣友說，墾管處上月23日起配合國內防疫三級警戒，宣布關閉區內所有沙灘及水上活動，釣友多認為岸際釣魚活動不屬於水上活動，在官方訂定的3至5月「禁漁期」結束後，只要不群聚、戴口罩，且在離家不遠地區，應可獨自到岸邊垂釣，結果墾管處事後解釋全部禁止，實在沒有道理，不該連不接觸他人的個人休閒都被剝奪。

「疫情嚴峻，非常時值，請釣友暫時忍耐待在家防疫！」墾管處副處長許書國說，為避免移動和群聚，配合政府強化三級警戒持續關閉各大海灘、場館及景點，釣魚也是海域遊憩活動之一，無論是不是在禁漁期，各合法釣點已全部封閉，違者可依傳染病防治法開罰，呼籲民眾配合政府防疫作為。

疫情警戒進入第三級，屏東縣在墾丁國家公園區外海域或溪河是否可以釣魚？縣府農業處說，中央開放合法垂釣的東港鹽埔漁港已禁釣，一支釣娛樂漁船也禁，縣府開放的6處二級漁港雖未禁，但也派員到各釣區巡視，請釣友遵守戶外防疫規定。