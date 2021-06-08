近期正值大陸伏季休漁期 馬祖海巡加強海域威力掃蕩

馬祖海域近期正值大陸伏季休漁期，易有大陸快艇、漁船及抽砂船趁勢越界，為超前部署防範大陸船越界靠近馬祖海域作業，並回應馬祖鄉親的心聲，海巡署第十一巡防區指揮部統合第十(馬祖)海巡隊巡防艇能量，結合中部地區機動海巡隊500噸級台北艦，自即日起於馬祖海域展開不定期聯合威力掃蕩勤務，強化雷情系統監看，提高巡邏密度，以防堵大陸漁船、抽砂船越界作業及嚴防疫情破口。

馬祖海巡隊表示，此次聯防掃蕩勤務由500噸級台北艦及馬祖海巡隊10062艇等7艘巡防艇，共計1艦7艇執行，依巡防區指揮部監看雷情狀況，於馬祖海域利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳之優點強勢驅離及巡防艇靈活、快速性能追緝以達嚇阻成效，強化馬祖海域執法。

馬祖海巡隊也指出，從6日開始執法截至7日共驅離陸籍抽砂船4艘、漁船17艘及風帆船1艘，盼保護我國海洋資源永續發展。