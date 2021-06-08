快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電基金會捐200台再生筆電 助高雄偏鄉學子遠距學習

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供

教育部宣布各級學校停課到7月2日，高雄市府教育局快易通專車持續進行再生筆電及4G AP的配送行程。教育局長謝文斌今天感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬，在疫情嚴峻期間關心弱勢學生的學習，主動聯繫教育局，並且有效率的對準需求，把遠距教學所需設備送到高雄市，教育局團隊也以最快的速度盤點與媒合，將設備即時送達到學生的手裡，讓台積電的善意能幫助更多孩子們學習。

此次獲得第一批筆電的學校，包括小林國小、旗山國小、荖濃國小、甲仙國小、阿蓮國小、大同國小、文府國小、鹽埕區忠孝國小、內門國中、那瑪夏國中、溪埔國中、南隆國中、、旗津國中、鳳林國中、鹽埕國中、壽山國中等16校，共200名學生受惠。

教育局副局長陳佩汝隨著配送物流車隊，到旗山國小和內門國中，她表示，當學習型態改變，學生無法回到學校實體上課後，教育局關心的除了學生的學習之外，更重要的是在家裡的支持系統能不能維持運作。

當台積電捐贈的筆電及上網設備配送到受贈學生家中時，一位阿嬤跟拿到筆電和AP的孫子說：你要好好珍惜這個貴重的物品，人家對我們好，我們一定要記得。這名念國二的男生，堅定地點了頭。

謝文斌表示，雖然疫情對學生的學習造成了影響，但透過台積電的拋磚引玉，挹注資源在學生的學習，只要公私部門攜手努力，可以讓學生的學習更多元。

高雄市府教育局快易通專車持續進行再生筆電及4G AP的配送行程。圖／高雄市教育局提供
高雄市府教育局快易通專車持續進行再生筆電及4G AP的配送行程。圖／高雄市教育局提供
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供
偏鄉孩子收到數位學習資源，非常感謝並努力學習。圖／高雄市教育局提供

教育局 台積電 疫情

延伸閱讀

全台各校期末考 多數不筆試 採多元評量

新北教育局：畢典改線上 畢業證書擬宅配到家

鋒面滯留挹注 高雄水情恢復正常由黃轉藍燈

三級警戒延至6月28日停課至暑假 高市教育局初步決定取消期末考

相關新聞

教育良善在哪？國小畢典被嘲像告別式！讓師生很受傷

高雄市鳳山曹公國小昨天舉辦線上畢業典禮，別出心裁安排多台凱比機器人放上每名畢業生影像，教師真情泣說對孩子們的期望與囑咐，...

近期正值大陸伏季休漁期 馬祖海巡加強海域威力掃蕩

馬祖海域近期正值大陸伏季休漁期，易有大陸快艇、漁船及抽砂船趁勢越界，為超前部署防範大陸船越界靠近馬祖海域作業，並回應馬祖...

戴上口罩、獨自釣魚要罰？屏東墾丁禁、6處二級漁港可

本土疫情持續發燒，水上活動、場館和景區持續暫停開放，4名釣友日前到屏東墾丁潭仔漁港夜釣，警方到場稽查，2人因未戴口罩被舉...

台積電基金會捐200台再生筆電 助高雄偏鄉學子遠距學習

教育部宣布各級學校停課到7月2日，高雄市府教育局快易通專車持續進行再生筆電及4G AP的配送行程。教育局長謝文斌今天感謝...

屏東泰國蝦沒處銷 立委盼專案紓困

餐廳、釣蝦場停業，占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈，立委周春米昨會勘養殖蝦農現況，要求農委會正視泰國蝦銷售問題。屏...

蔬菜箱葉菜變質 可退貨或重送

疫情緊繃，民眾減少外食，在家做菜機會增多，蔬菜箱商機正夯。隨著物流爆量，近來許多民眾抱怨，收到蔬菜箱時葉菜已爛掉，台灣消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。