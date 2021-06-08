台積電基金會捐200台再生筆電 助高雄偏鄉學子遠距學習

教育部宣布各級學校停課到7月2日，高雄市府教育局快易通專車持續進行再生筆電及4G AP的配送行程。教育局長謝文斌今天感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬，在疫情嚴峻期間關心弱勢學生的學習，主動聯繫教育局，並且有效率的對準需求，把遠距教學所需設備送到高雄市，教育局團隊也以最快的速度盤點與媒合，將設備即時送達到學生的手裡，讓台積電的善意能幫助更多孩子們學習。

此次獲得第一批筆電的學校，包括小林國小、旗山國小、荖濃國小、甲仙國小、阿蓮國小、大同國小、文府國小、鹽埕區忠孝國小、內門國中、那瑪夏國中、溪埔國中、南隆國中、、旗津國中、鳳林國中、鹽埕國中、壽山國中等16校，共200名學生受惠。

教育局副局長陳佩汝隨著配送物流車隊，到旗山國小和內門國中，她表示，當學習型態改變，學生無法回到學校實體上課後，教育局關心的除了學生的學習之外，更重要的是在家裡的支持系統能不能維持運作。

當台積電捐贈的筆電及上網設備配送到受贈學生家中時，一位阿嬤跟拿到筆電和AP的孫子說：你要好好珍惜這個貴重的物品，人家對我們好，我們一定要記得。這名念國二的男生，堅定地點了頭。