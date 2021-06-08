金門觀光業紓困諮詢辦公室再啟用 電話服務為主

國內疫情嚴峻，金門縣政府今天宣布，為協助地區觀光產業，即日起再度啟用「觀光產業紓困諮詢辦公室」；但為減少群聚和人員流動，這次服務主要以電話方式進行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續升溫，全國疫情第3級警戒延長至28日，許多產業受到衝擊，行政院緊急推出紓困4.0方案。金門縣政府「觀光產業紓困諮詢辦公室」也再次啟動。

縣府觀光處表示，觀光產業紓困諮詢辦公室去年3月5日第一次設立，在去年防疫階段，提供地區業者各項紓困資訊與諮詢服務以及必要協助，主要完成諮詢服務共計190件，其中旅宿業116件、旅行業52件、運輸業22件，以及觀光解說人員職能培訓計畫課程（2梯次174人）、依產業分門別類規劃職能課程（22梯次330人），與業者共度去年疫情難關，並迎接後續的國旅爆發。

觀光處說明，今年這波疫情較去年嚴峻且影響更大，時間與規模更具不確定性；因應近期中央政府陸續發布多項紓困方案與政策方向，縣府再度啟用觀光產業紓困諮詢辦公室。

將沿用去年的服務模式，協助觀光產業更瞭解相關措施，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提供最新與相應的紓困資訊，並協助相關申請程序。如業者有其他未涉及紓困4.0方案的疑難雜症，也可留下問題與需求，由縣府協助持續了解並回覆。

辦公室設在金城車站3樓，服務時間為週一至週五，上班時間為上午8時到12時，下午1時30分到5時30分；觀光處提醒，目前仍處於防疫階段，為了減少群聚與跨區域的人員流動，如欲諮詢各項紓困資訊請直撥服務專線，相關人員將以電話方式協助各項申請事宜。服務專線082-372267。