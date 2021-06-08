快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

疫情重創泰國蝦產業 屏縣爭取紓困網路促銷

中央社 / 屏東8日電

疫情影響，屏東縣有1600多戶的泰國蝦養殖產業也受重創。屏東縣政府爭取中央專案紓困，協助業者近期透過媒合「屏東好物防疫屏安箱」網路販售，刺激消費為養殖戶加油打氣。

長期以來，泰國蝦的通路主要為釣蝦場、餐廳，自去年初受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，市場需求量大減；提升至第三級警戒後，由於全國釣蝦場暫停關閉及餐廳禁止內用，更讓泰國蝦大量滯銷。

屏東縣政府正視產業通路限縮，去年即輔導業者改以冷凍加工包裝架接家樂福通路販售，並舉辦品評會大獲好評。屏東縣農業處長鄭永裕呼籲民眾在疫情期間可上縣府「防疫屏安箱」網站，選購泰國蝦產品，共同力挺泰國蝦產業。

鄭永裕說，除協助業者開發加工產品及多元銷售通路，在加工行銷上助力外，已向中央建議對屏東縣泰國蝦產業辦理專案紓困或補貼措施，藉由中央及地方政府合作，幫助養殖蝦農渡過這次難關。

依農業處海洋及漁業事務管理所數據，屏東是國內泰國蝦養殖大縣，全縣約1600戶養殖戶，主要分佈鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380多公頃，年產量約6000公噸，年產值高達新台幣18億7000萬元，占全國生產75%。

泰國蝦俗稱「淡水長腳大蝦」，是東南亞一帶盛產大型蝦類，屏東縣養殖開始於民國59年間，東港水產試驗分所引進後，成功繁殖蝦苗供應農民，逐漸開展出養殖風氣。

屏東縣政府 泰國 疫情

延伸閱讀

疫情衝擊泰國蝦產業 立委周春米要求納紓困方案

台南、高雄、屏東淹水1級警戒！ 鄭明典：這條雨帶很強

因疫停業！蝦場老闆無奈漂浮「釣池渡假中」 眼尖網友笑翻

三地門盜獵 山羌陷阱殘忍捕熊鷹

相關新聞

教育良善在哪？國小畢典被嘲像告別式！讓師生很受傷

高雄市鳳山曹公國小昨天舉辦線上畢業典禮，別出心裁安排多台凱比機器人放上每名畢業生影像，教師真情泣說對孩子們的期望與囑咐，...

屏東泰國蝦沒處銷 立委盼專案紓困

餐廳、釣蝦場停業，占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈，立委周春米昨會勘養殖蝦農現況，要求農委會正視泰國蝦銷售問題。屏...

蔬菜箱葉菜變質 可退貨或重送

疫情緊繃，民眾減少外食，在家做菜機會增多，蔬菜箱商機正夯。隨著物流爆量，近來許多民眾抱怨，收到蔬菜箱時葉菜已爛掉，台灣消...

全民抗疫十大困擾 最煩小孩教育

疫情改變生活模式，高雄大學調查，民眾防疫期遇到的衝突與適應，最感困擾前十名以「小孩在家教育問題」拔頭籌，與孩子朝夕相處扛...

高雄火車站商圈8成店家歇業 立委張其祿籲政府輔導數位化

全國第三級警戒延長，嚴重衝擊餐飲、零售等內需產業，高雄火車站商圈因疫情歇業的店家更超過8成，民眾黨立委張其祿今與高雄在地...

防疫三級警戒延長至28日 高市議會定期會同步順延

中央宣布新冠肺炎防疫三級警戒延長至6月28日，高雄市議會今日表示，大會議程將同步順延，並於警戒降為二級後決定復會日期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。