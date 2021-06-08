疫情重創泰國蝦產業 屏縣爭取紓困網路促銷

受疫情影響，屏東縣有1600多戶的泰國蝦養殖產業也受重創。屏東縣政府爭取中央專案紓困，協助業者近期透過媒合「屏東好物防疫屏安箱」網路販售，刺激消費為養殖戶加油打氣。

長期以來，泰國蝦的通路主要為釣蝦場、餐廳，自去年初受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，市場需求量大減；提升至第三級警戒後，由於全國釣蝦場暫停關閉及餐廳禁止內用，更讓泰國蝦大量滯銷。

屏東縣政府正視產業通路限縮，去年即輔導業者改以冷凍加工包裝架接家樂福通路販售，並舉辦品評會大獲好評。屏東縣農業處長鄭永裕呼籲民眾在疫情期間可上縣府「防疫屏安箱」網站，選購泰國蝦產品，共同力挺泰國蝦產業。

鄭永裕說，除協助業者開發加工產品及多元銷售通路，在加工行銷上助力外，已向中央建議對屏東縣泰國蝦產業辦理專案紓困或補貼措施，藉由中央及地方政府合作，幫助養殖蝦農渡過這次難關。

依農業處海洋及漁業事務管理所數據，屏東是國內泰國蝦養殖大縣，全縣約1600戶養殖戶，主要分佈鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380多公頃，年產量約6000公噸，年產值高達新台幣18億7000萬元，占全國生產75%。

泰國蝦俗稱「淡水長腳大蝦」，是東南亞一帶盛產大型蝦類，屏東縣養殖開始於民國59年間，東港水產試驗分所引進後，成功繁殖蝦苗供應農民，逐漸開展出養殖風氣。