教育良善在哪？國小畢典被嘲像告別式！讓師生很受傷

高雄市鳳山曹公國小昨天舉辦線上畢業典禮，別出心裁安排多台凱比機器人放上每名畢業生影像，教師真情泣說對孩子們的期望與囑咐，影片在網路瘋傳卻被譏嘲是辦「告別式」嗎？讓師生非常受傷。校長劉熾慧在學校臉書社群向師生和家長致歉，也有很多網友感到心疼，覺得師生是真情流露，外界不該如此傷害他們，也為這屆畢業生加油打氣！

受疫情影響，各校畢業典禮多採線上舉辦。曹公國小為了讓畢業生有出席典禮的「儀式感」，教師團隊發揮創意巧思，安排了凱比機器人，教畢業生用帳號登入，機器人生有孩子的影像，畢業生以凱比機器人的身分，領取畢業證書及各個獎項。學生們覺得這個樣的畢典超酷，獨一無二。

在網路瘋傳的線上畢典影片，一位老師站在凱比機器人面前向學生致詞，老師講到感動處，忍不住哭了。「恭喜寶貝們！你們畢業了，雖然老師心中有很多不捨，但老師高興的是，你們的態度一天天轉變，從懞懞懂懂的小孩，到現在都是體貼懂事貼心的好孩子...。」

家長們說，老師講得非常感人，也提醒孩子態度決定一切，一定要找出自己的優點，朝自己的夢想邁進。可是卻有網友們說畢典像「告別式」、像祭奠場合，有沒有想過，孩子和老師會如何受傷呢？

校長劉熾慧表示，「原本以為可以帶給大家的是美好的回憶，不料卻染上了一些灰。我認為曹公的師生們一向是樂觀、積極與正向，所以我們一起輕拍掉這薄薄的灰，遇有不友善的嘲笑，我們可以輕聲說明這事件，請大家一起看到我們的美意與初衷！」

劉熾慧說，這屆畢業生是見證著新舊時期的曹公，也就是小小校地面臨校舍拆、建、拆、建的環境，他們經歷克難的學習環境，終於迎接新穎的校舍不到二年就國小畢業了，連第一次的畢業典禮也無法參加，相信您也會想為這群孩子們留下回憶，在防疫停課時期，不能讓學生回到校園，我們只好虛擬化，讓每一位學生登入凱比機器人裡。「但戲劇化的影片，其畫面、說明、回應等等，確實傷了我們親師生的心，因為這並不是畢業典禮的全貌。」