最特別畢典 高雄曹公國小學生化身機器人寫青春

受疫情影響，高市鳳山曹公國小今年改為線上畢業典禮，但校方讓在家裡的畢業生化身為凱比機器人遠距參加畢典。其中鄭心喬同學更跟歌手母親王之言創作畢業歌「六月的風」。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全國學校畢業典禮暫停。不過高市鳳山曹公國小發想利用凱比機器人，用心籌辦線上畢業典禮。校方為了讓學生有出席典禮的儀式感，除了學校現有的7個凱比機器人外，還特別到其他學校借了20幾個凱比，讓每一名同學化身為凱比，從家中邀請到學校參加人生最特別的畢業典禮。

高市教育局今天指出，曹公國小近年來積極參與各項資訊教育計畫，其中人工智能機器人推廣計畫更是深獲學生喜愛。在各大典禮活動都能看到凱比機器人與學生們進行各項學習互動，凱比機器人的足跡在校園裡處處可見。

校內資訊教師團隊發揮創意，以學校現有設備器材發想，克服資訊技術問題，逐一完成理想中的畢業典禮。首先指導每位同學以微軟Teams帳號登入，並以凱比機器人身分，逐一領取畢業證書及各個獎項，接著畢業生致詞、唱畢業歌及校歌等，更是有技術團隊協力串接每個細節流程。

另外，身兼學校自治小市長的這屆畢業生鄭心喬同學更和歌手母親王之言聯手，為國小畢業創作了 「六月的風」這首歌曲，成為校園巡禮的主題配樂。

校長劉熾慧表示，停課不停學給了許多家長陪伴孩子的機會，學校今年將畢典選在線上舉行，就是希望仍能一路陪伴學生，從走入校園到步出校園，學校永遠都是畢業生的家。

另隨著科技日新月異，今年畢典將文化與科技結合，用創意來彌補學生無法參與的畢典，豐富年輕世代的發想與創意，未來走出自己的路。