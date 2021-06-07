端午別返鄉 陳其邁：交通場站實聯制

高雄市今天無新增病例，市長陳其邁表示，近期新增個案多屬家庭群聚與南北往來人員流動，重申民眾端午連假不要返鄉，市府會在高鐵站、火車站、客運站設置實聯制系統。

高雄市政府下午召開防疫會議，陳其邁會後主持防疫記者會指出，高雄市今天沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，但從數據看，近期確診案例57%屬家庭群聚、43%為南來北往人員流動。

有公衛背景的陳其邁說，過去兩週感染源雖無北市萬華區關聯性，但多在雙北熱點區域，代表雙北進入「社區傳播、社區流行」階段，重申民眾端午連假不要移動，若返鄉就得自主健康管理，市府會派人在高鐵站、火車站、客運站設置實聯制QR code，民眾上下車均須遵守實聯制規定。

另外，降低企業感染風險，陳其邁表示，高市將在路竹、楠梓、前鎮等科學園區公設快篩站，擬3天內完成篩檢站設置，預計9日至15日針對所有外籍勞工，依風險等級擴大篩檢，7天要採檢1萬多人；同時也要求企業落實宿舍住宿降載、分艙分流及移動管制。

陳其邁表示，目前高市針對「串門子」、「麻將間」等防疫專案、有北部旅遊史或多次就醫社區民眾，以及長照機構相關人員進行社區篩檢，用快篩搭配PCR，目前累計篩檢7649人皆無異常。

由於疫情延長三級警戒至6月28日，高雄市教育局也宣布，高市高中以下學校因應方式，包括取消實體期末考，學期成績採彈性多元方式進行，評量方式應具公平性及一致性，調整方式應充分向家長說明。

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