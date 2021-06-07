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唯一防疫淨土金門縣 獲超商贈物資轉送弱勢

中央社 / 金門縣7日電

疫情嚴峻，全台灣地區只剩下金門這塊淨土。7-ELEVEN今天捐贈金門縣政府106箱居家應援備糧箱，將由縣府社會處實物銀行分配給轄內社會福利服務中心，再轉發脆弱家庭。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天公告第3級警戒延長到28日。金門縣諸多團體與企業紛紛自主捐贈愛心物資予防疫第一線工作人員，並協助社會弱勢家庭。

7-ELEVEN今天捐贈106箱居家應援備糧箱給縣府，業者表示，金門區門市除積極響應防疫政策，落實實聯制並確實做好清消作業，這次並主動提供防疫民生物資，由縣府依實際需要，統籌分配給地方受疫情影響亟需食品物資的民眾，善盡企業社會責任。

金門縣政府由縣府建設處長陳祥麟及社會處長董燊代表接受，他們感謝7-ELEVEN提供防疫物資的心意，並表示，這批防疫民生物資將由社會處實物銀行分配予轄內社會福利服務中心，由中心社工轉發給脆弱家庭或有急難需求的家庭，共同協助他們生活所需。

金門 疫情 實物銀行 超商

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