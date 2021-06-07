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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

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+0勿喜！陳其邁：守住端午 才有中秋節

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
陳其邁說，他已叨叨念好幾次，端午節盡量不要人流移動，守住端午，才有中秋節。記者王昭月／翻攝
陳其邁說，他已叨叨念好幾次，端午節盡量不要人流移動，守住端午，才有中秋節。記者王昭月／翻攝

高雄市今天未有新增本土病例，高雄市長陳其邁籲市民仍要「戰戰兢兢，小心翼翼」，因應疫情流感化、社區化，全體市民應配合落實各項防疫規定，接下來疫苗接種，市府已規畫大小接種場所，號召熱血醫護支援，1天約可接種五萬人，6月中疫苗到位，就會盡快施打，唯有集團免疫力，才能力克疫情。

陳其邁表示，目前高市已規畫4座大型接種站，25座中大型，53座中型，76座小型，6月中疫苗發下來後，會打到優先施打的對象身上，目前已超過1000名醫護報名，再來會展開編組演練，讓施打計畫順利進行。

他也說明高雄市社區快篩作業已完成7649人，至今全部檢測都是陰性，代表社區傳播低，另也喊出「端午連假123」，提醒盡量不要人流移動，他表示，高雄目前約43%的確診者就是南北移動所致，其中小港群聚案更因新北訪客所造成。

他更呼籲大家，端午節把城市守住，才有中秋節，大家多忍耐一點，如果返回高雄，上下車也都要刷QR Code，回來就遵守高雄市自主健康管理準則，減少移動導致傳染風險。

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