鋒面滯留挹注 高雄水情恢復正常由黃轉藍燈

鋒面滯留，高市有32個行政區達豪雨等級，大雨挹注水情，高雄市長陳其邁今天表示，經濟部已宣布高雄水情從黃燈「減壓供水」連跳2級，恢復為「水情正常」藍燈。

梅雨鋒面滯留，高雄市政府指出，有32個行政區昨天達豪雨等級，14個測站24小時累積雨量分別達200到325毫米，1小時累積雨量最大在大寮區大寮站127.5毫米，遠超排水防洪設計標準，部分道路、地下道及涵洞等積淹水，共有68起積淹水災情通報。不過，大雨也挹注高雄水情。

陳其邁今天在臉書（Facebook）表示，經濟部今天宣布高雄水情從黃燈「減壓供水」連跳2級，恢復為「水情正常」藍燈。且高雄積淹水情況已於昨晚7時前全部退水，各地交通恢復正常，防洪系統皆維持正常運轉，高雄豪雨應變中心也在今天下午1時解除開設。

陳其邁指出，高雄透過種種措施節水抗旱，終於等到梅雨鋒面挹注，豐沛雨量讓高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水，高雄水情也自即日起恢復正常。

他細數市府抗旱措施，寧可加大節水力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈。

陳其邁指出，年初以來與高雄農田水利會長呂文豪、高市水利局長蔡長展、水利署及自來水公司幾乎每週開會，每天都在監控水情變化。當高屏溪川流量4月間降到只剩下3.8立方公尺／秒（cms），市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，高雄也省下超過2座澄清湖水庫水量。

同時市府出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖；更啟動緊急鑿井計畫，額外再開鑿32口抗旱水井，到5月已陸續供水，這些種種措施，終於讓高雄水情回到藍燈。

另外，針對豪雨後災情，市府也加強市容整理，環保局針對雨後道路清潔，工務局加強公園及傾倒樹木清理，水利局也積極進行各地災後復原；針對防汛道路及河岸綠地清理，滯洪池排空整備與抽水站雜物清除等逐一檢視，讓市容快速回復。