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大雨過後部分水稻、蔬菜被打趴 高市初估農損近百萬

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
大雨過後，高雄梓官蔬官專區田間的蔬菜部分倒伏。記者陳弘逸／攝影
大雨過後，高雄梓官蔬官專區田間的蔬菜部分倒伏。記者陳弘逸／攝影

高雄昨天下起大豪雨，部分水稻倒伏，蔬菜打爛，高雄市農業局至今午為止初步統計農損，主要受害作物為一期水稻，受損面積約51.5公頃，金額約78萬元。

農業局查估這波豪雨農情形，至今午上午為止已有杉林、岡山、大寮、梓官等4區公所回報，其中一期水稻受損逾50公頃，損害程度15%，換算無收穫面積7.65公頃。

另香瓜約5.5公頃受損，損害程度6%，損失5萬3千元，換算無收穫面積0.33公頃；不結球白菜損害面積3公頃，損害程度10%，換算無收穫面積0.3公頃，損失金額約3萬4千元。初步累計農損約91萬3千元。

高雄市農業局副局長王正一表示，高雄一期稻僅大寮少部分尚未收割，另正值產季的大樹玉荷包因近採收尾聲，這次豪雨衝擊有限，至於梓官區蔬菜，則因疫情期間團膳量降減，本身就種不多。他也表示，蔬果水偒通常有延遲性，因此損害尚需觀察。

豪雨 高雄市 岡山

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