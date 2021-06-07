大雨過後 陳其邁：高雄「水情正常」了！

受梅雨鋒面影響，高雄近日下起大雨，市長陳其邁今在臉書發文宣布，高雄市即日起「水情正常」！水情一口氣從減壓供水黃燈連跳兩級，恢復為「水情正常」的藍燈，成為最快水情反轉的城市。

「一定要確保大家水龍頭打開有水！」陳其邁說，他在某次抗旱會議上對團隊這麼說。他非常清楚知道，供幾天停幾天是非常不便的事，所以寧可加大節水力道，想辦法開發新水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈。

陳其邁說，年初以來，他與水利會會長呂文豪、水利局長蔡長展、水利署及自來水公司，幾乎每周開會，每天都在監控水情變化，取水多少、用水多少，都滴滴計較，目的就是要使灌溉及民生用水取得平衡。

他說，4月某日，水利局長告訴他，高屏溪川流量降到只剩下每秒3.8立方公尺，比高雄上一次紅燈限水的每秒4.9立方公尺還少許多。市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，省下了超過2座澄清湖水庫的水量。

同時，市府出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，一滴水都不放過，即使全台不下雨，澄清湖仍維持8成以上滿水量。另除中央開鑿的30口抗旱水井外，市府也額外再開鑿32口抗旱水井，5月陸續供水。

陳其邁說，這段期間每當高雄山區下起午後陣雨，他便多次到高屏溪上游旗山溪、荖濃溪、濁口溪了解水情；日前水利局發現高屏溪上游濁口溪河道偏移，出動機具導正使河道正常匯入高屏溪，增加下游高屏溪攔河堰的川流量。

陳其邁指出，種種措施，終於等來今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水。

他並宣布，今天經濟部宣布高雄水情從減壓供水的黃燈連跳兩級，恢復為藍燈「水情正常」，成為最快水情反轉的城市。感謝市民及中央、地方一起努力。