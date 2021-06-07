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大雨致濁度飆高 阿公店水庫加大放水量排砂

中央社 / 高雄7日電

受鋒面影響，高雄近日豪雨沖刷，造成阿公店水庫濁度高達3萬多NTU，南水局啟動水庫排砂作業至阿公店溪，流量今天早上加大至每秒10立方公尺，提醒民眾遠離河床。

根據水利署資料，阿公店水庫滿水位37公尺，庫容量1526萬立方公尺。這波降雨讓阿公店水庫進帳不少，有效蓄水量從4日的130萬立方公尺成長至今天上午7時的602萬立方公尺。但也因大雨帶來泥沙，導致阿公店水庫濁度一度高達3萬多NTU。

為防止水庫淤積，水利署南區水資源局今天上午8時起，加大水力排砂至阿公店溪，流量從每秒5立方公尺，加大至每秒10立方公尺，目前調節性放水中，水庫蓄水量為577萬立方公尺。

南水局表示，警戒範圍包括岡山、燕巢、永安、彌陀，請民眾遠離河床，並注意安全。河面將持續進行清淤工作，6月進入空庫防淤，並保留一定水量，視水情進行調節因應。

針對水源濁度提升，是否影響供水，自來水公司第七區管理處表示，需觀察後續雨勢，仍有伏流水等低濁度水源可取用，不影響供水作業。

水庫 水利署 岡山

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