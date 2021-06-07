屏東總圖推線上閱讀 在家閱讀充電 心靈也紓困

民眾居家防疫也能享受閱讀，屏東縣立圖書館總館整理線上閱讀與數位學習資源，推出「親子e書庫」閱讀服務，包含電子書、期刊、兒童有聲書、繪本及線上電影院、影音平台、線上展覽等，民眾只要憑屏東縣公共圖書館借閱證登入後即可使用，透過閱讀讓心靈也紓困。

疫情延燒，圖書館暫時關閉，且學生停課不停學，孩子宅在家快悶壞，連家長苦惱焦慮。屏東總圖精選國內外電子書及影音平台等數位資源服務，建置「親子e書庫」專區，讓民眾在防疫期間閱讀充電、親子共讀一起度過宅時光。

屏東縣政府文化處指出，台灣雲端書庫＠屏東是結合國立公共資訊圖書館一證通整合平台，逾30萬冊電子書及電子期刊，可免費借閱，且不受時間、地點限制，讀者無須預約等候。還有國家圖書館公共圖書館區域資源中心的線上電影院，百部國內外電影、紀錄片和動畫隨選隨看，多元豐富的線上書籍和數位資源線上免費閱讀。

國家圖書館同時提供「國圖到你家」數位頻道，將全國45個政府機關授權的影音與電子書，透過數位電視盒及有線電視等通路呈現，同時推出線上閱讀專區，提供適合樂活及學生族群在家學習和線上觀賞的電子書及影片。

文化處指出，除國內各數位學習資源平台外，屏東總圖也搜集由牛津大學出版社提供約150本免費英文電子書、SAG-AFTRA基金會提供的繪本故事影片，另外也提供由亞馬遜公司推出經典有聲讀物，註冊後皆可免費使用及學習。在閱讀之外，還有英國兒童專門運動教學頻道，讓孩子輕鬆放電。

文化處表示，疫情期間減少外出，居家防疫、閱讀無距，屏東總圖持續滾動式提供多元豐富的免費線上學習資源，歡迎民眾善加利用。親子e書庫：https://www.cultural.pthg.gov.tw/Son/Library/library07.aspx