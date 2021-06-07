雨彈轟炸高雄！農民心情矛盾雨來能解旱 但作物會腐爛

受梅雨滯留鋒影響，昨天強降雨超出排水防洪標準，造成高雄不少農作物浸泡在菜園內；農民擔憂作物腐爛，今天一早便趕往田裡採收。面對大雨，不少農民內心矛盾，深怕雨不來無法解旱，雨來了又怕作物損害，眼下只能跟時間賽跑，加緊採收腳步。

看著菜園內泡水的作物，不少農民心情相當矛盾，蔣姓農民說，若老天雨不下，一直乾旱也不是辦法，但雨下太大，又影響作物讓人擔憂。

不少葉菜類作物，豪雨來之前，尚未生長到採收階段，因此，不少菜農也無法趕在雨季前搶收。

劉姓農民說，今天一早5點多，雨勢稍緩，便趕往菜園採收，深怕太晚採收，作物會泡爛，只好趕緊採收，再挑品質較好葉菜的到市場賣。

「菜泡在水裡，都爛光光了！」劉姓農民大嘆，今天上午只採收8台斤的空心菜，初估僅有10分之一能賣，實際損失，需看採收後，實際賣出的量才能評估。

但有農民認為，農夫本身看天吃飯，若天氣好，生產過剩，價格反而會下跌，但是遇上下雨，導致產量減少，但價格會上漲，也不全然是壞事。