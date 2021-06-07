豪雨勘察防汛整備 林欽榮指示加強相關應變作為

高雄市這幾天受到滯留鋒面及西南風增強影響，局部地區有短時強降雨，但抽水站等設施發揮功效，未造成大規模淹水損失。副市長林欽榮昨視察相關防汛整備工作，並指示水利局務必做好應變措施，絕不可因人為疏失導致淹水。

水利局表示，針對排水改善部分，壽民路因部分涵管接頭有鬆脫、錯位、淹水及路面掏空情形，已爭取營建署經費2516萬元辦理涵管改建，預計今年9月完工；田寮區西德里新路社區淹水改善，水保局補助800萬經費辦理排水改善，預計今年10月發包施工。

另外，橋頭區鹽埔橋附近芋林、東林、西林里等社區排水匯入典寶溪，常有排水不順問題，也爭取前瞻計畫經費8500萬元辦理抽水站新建，預計112年1月完工。

岡山地區 「五甲尾滯洪池工程」，可提供約60萬噸滯洪量，水利局說，此次降雨已調節五甲尾排水及土庫排水，池內進水計40萬噸的水量、未來可改善岡山嘉興地區淹水情形，滯洪池工程已於去年5月開工，預計今年11月可完工。

水利局指出，此次0606豪雨潭底抽水站發揮功效，雖有強降雨導致短暫積淹水情形，但未造成大規模淹水損失。

在市區部分，哈瑪星抽水站設3台抽水機，主要集水區域範圍包含五福四路與鐵路平交道的交會處以南至鼓山漁港、漁市場等，於豪大雨期間透過箱涵收集地面水，利用抽水站排出外海，進行防洪作業。

林欽榮指示水利局，汛期期間應對於既有抽水站設施加強巡查，進水渠道入口加強清理，以避免影響抽水站運作狀況，確保功能正常。

林欽榮並指，另也應加強工程防汛應變，施工中的雨水下水道、抽水站及滯洪池工程，務必確保降雨期間水路的暢通，並督促施工中的工程加速完成，以提早讓民眾免於水患之苦。