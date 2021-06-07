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防疫在家心靈充電 屏東總圖推線上閱讀

中央社 / 屏東縣7日電

新冠肺炎疫情嚴峻，縣內圖書館關閉，為讓民眾居家防疫能享受閱讀，屏東縣立圖書館總館整理線上閱讀及數位學習資源，推出「親子e書庫」閱讀服務，讓民眾防疫在家心靈充電。

配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒，圖書館關閉，屏東縣政府文化處表示，現在學校停課不停學，孩子在家快悶壞了，家長也苦惱焦慮，屏東總圖精選國內外電子書及影音平台等數位資源服務，建置「親子e書庫」專區。

「親子e書庫」包含電子書、期刊、兒童有聲書、繪本及線上電影院、影音平台、線上展覽等，民眾只要憑屏東縣公共圖書館借閱證登入後即可使用，超過30萬冊電子書及電子期刊，可免費借閱，且不受時間、地點限制，讀者不需要預約等候。

另外，屏東總圖也搜集了由牛津大學出版社提供約150本免費英文電子書、SAG-AFTRA基金會提供的繪本故事影片，另外也提供由亞馬遜公司推出一些經典有聲讀物，註冊後都可免費使用及學習，在閱讀之外，還有英國兒童專門運動教學頻道。

文化處也表示，國家圖書館同時提供「國圖到你家」數位頻道，將全國45個政府機關授權的影音與電子書，透過數位電視盒及有線電視等通路呈現，同時還推出線上閱讀專區，提供適合樂活及學生族群在家學習和線上觀賞的電子書及影片。

屏東縣政府 電子書 圖書館

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