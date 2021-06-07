豪雨替高雄解渴濁度也跟著飆高 水公司：未影響供水

受梅雨滯留鋒影響，昨天強降雨超出排水防洪標準，並挹注阿公店水庫 、澄清湖水庫以及高屏溪川流、高屏溪攔河堰，替久旱的高雄解渴；受豪雨影響水源濁度跟著飆升，對此，是否影響供水，自來水公司第七區管理處表示，濁度變化需觀察後續雨勢，但仍有低濁度水源可取用，並不影響供水作業。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，對於豪雨沖刷，導致高屏溪川流、高屏溪攔河堰水流濁度提升，仍可取用低濁度的大泉伏流水、溪埔伏流水或藉由南化聯通管取用南化水庫的水源。

徐志宏說，水源濁度變化，仍須觀察後續雨勢情況，若水源濁度高則會少用，濁度低就會多取，只是比量上的調配，不影響供水作業。

此外，由於昨天豪雨沖刷，阿公店水庫濁度高達3萬多NTU (nephelometric turbidity unit)，顧慮水庫易淤積，南水局於昨天利用供水灌溉管，進行水庫排砂作業，從昨天以每小時放水量立每秒5立方公尺，今天上午加大到每秒10立方公尺，排沙至阿公店溪內。

據水利署網站指出，阿公店水庫滿水位37公尺；在這波豪雨抵達前，蓄水率僅有8%，歷經昨天降雨挹注，蓄水率達39%，共有596萬立方公尺的蓄水量。

南水局官網指出，今天高屏溪攔河堰河川流量達2274cms，河道濁度達5800NTU；澄清湖水庫有效蓄水量達263萬立方公尺。