快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨替高雄解渴濁度也跟著飆高 水公司：未影響供水

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量暴增，濁度也跟著提升。圖／南區水資源局提供
高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量暴增，濁度也跟著提升。圖／南區水資源局提供

受梅雨滯留鋒影響，昨天強降雨超出排水防洪標準，並挹注阿公店水庫 、澄清湖水庫以及高屏溪川流、高屏溪攔河堰，替久旱的高雄解渴；受豪雨影響水源濁度跟著飆升，對此，是否影響供水，自來水公司第七區管理處表示，濁度變化需觀察後續雨勢，但仍有低濁度水源可取用，並不影響供水作業。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，對於豪雨沖刷，導致高屏溪川流、高屏溪攔河堰水流濁度提升，仍可取用低濁度的大泉伏流水、溪埔伏流水或藉由南化聯通管取用南化水庫的水源。

徐志宏說，水源濁度變化，仍須觀察後續雨勢情況，若水源濁度高則會少用，濁度低就會多取，只是比量上的調配，不影響供水作業。

此外，由於昨天豪雨沖刷，阿公店水庫濁度高達3萬多NTU (nephelometric turbidity unit)，顧慮水庫易淤積，南水局於昨天利用供水灌溉管，進行水庫排砂作業，從昨天以每小時放水量立每秒5立方公尺，今天上午加大到每秒10立方公尺，排沙至阿公店溪內。

據水利署網站指出，阿公店水庫滿水位37公尺；在這波豪雨抵達前，蓄水率僅有8%，歷經昨天降雨挹注，蓄水率達39%，共有596萬立方公尺的蓄水量。

南水局官網指出，今天高屏溪攔河堰河川流量達2274cms，河道濁度達5800NTU；澄清湖水庫有效蓄水量達263萬立方公尺。

南化水庫 高屏溪 豪雨

延伸閱讀

影／豪雨備戰！滯洪池抽水機續運作 山區初步撤離完成

豪雨來襲屏東縣里港社區篩檢暫停 視天氣情況順延一天

豪雨炸高雄！路樹「啪」一聲倒入輕軌軌道 幸未釀傷亡

集水區豪雨嘉縣仁義潭水庫進帳豐 蓄水率可望回升達3成

相關新聞

高雄火車站商圈8成店家歇業 立委張其祿籲政府輔導數位化

全國第三級警戒延長，嚴重衝擊餐飲、零售等內需產業，高雄火車站商圈因疫情歇業的店家更超過8成，民眾黨立委張其祿今與高雄在地...

防疫三級警戒延長至28日 高市議會定期會同步順延

中央宣布新冠肺炎防疫三級警戒延長至6月28日，高雄市議會今日表示，大會議程將同步順延，並於警戒降為二級後決定復會日期。

大雨過後部分水稻、蔬菜被打趴 高市初估農損近百萬

高雄昨天下起大豪雨，部分水稻倒伏，蔬菜打爛，高雄市農業局至今午為止初步統計農損，主要受害作物為一期水稻，受損面積約51....

大雨過後 陳其邁：高雄「水情正常」了！

受梅雨鋒面影響，高雄近日下起大雨，市長陳其邁今在臉書發文宣布，高雄市即日起「水情正常」！水情一口氣從減壓供水黃燈連跳兩級...

屏東總圖推線上閱讀 在家閱讀充電 心靈也紓困

民眾居家防疫也能享受閱讀，屏東縣立圖書館總館整理線上閱讀與數位學習資源，推出「親子e書庫」閱讀服務，包含電子書、期刊、兒...

豪雨造成農損 屏東瓜果類泡水、一期稻作倒伏

昨天大豪雨侵襲屏東，造成瓜果類蔬菜浸水，屏東縣府農業處統計，西瓜、胡瓜等浸水，與一期稻作出現倒伏，受損面積總共約23.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。