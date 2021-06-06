影／高雄茂林落石、樹枝勾電線 多納里130戶停電

高雄山區受滯留鋒面影響，其中茂林區24小時內累積雨量達350毫米，造成萬山里及多納里中間道路高132線多處落石，其中132線10k處因邊坡崩塌樹木壓到電線，一度造成多納里共130戶全部停電，目前一半戶數已復電，持續搶修中。

茂林區公所表示，高132線為茂林主要道路，因強降雨造成多處持續有落石情況，根據區公所其中一則影像可知，土石經雨水沖刷變重，再夾帶大石塊、樹木、樹枝一起滑落到路面上。