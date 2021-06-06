聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄茂林落石、樹枝勾電線 多納里130戶停電
高雄山區受滯留鋒面影響，其中茂林區24小時內累積雨量達350毫米，造成萬山里及多納里中間道路高132線多處落石，其中132線10k處因邊坡崩塌樹木壓到電線，一度造成多納里共130戶全部停電，目前一半戶數已復電，持續搶修中。
茂林區公所表示，高132線為茂林主要道路，因強降雨造成多處持續有落石情況，根據區公所其中一則影像可知，土石經雨水沖刷變重，再夾帶大石塊、樹木、樹枝一起滑落到路面上。
茂林區公所表示，其中高132線10k處的邊坡落石夾帶樹木一起滑落，樹枝壓到電線，土石、樹枝一度阻斷雙線車道，清理人員為清除路面，聯繫台電暫時進行斷電程序並搶修，目前已完成單線通行，斷電導致全多納里停電，影響戶數約130戶，目前有一半戶數已復電，持續搶修復電中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言