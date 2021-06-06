快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄茂林落石、樹枝勾電線 多納里130戶停電

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電。圖／茂林區公所提供
高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電。圖／茂林區公所提供

高雄山區受滯留鋒面影響，其中茂林區24小時內累積雨量達350毫米，造成萬山里及多納里中間道路高132線多處落石，其中132線10k處因邊坡崩塌樹木壓到電線，一度造成多納里共130戶全部停電，目前一半戶數已復電，持續搶修中。

茂林區公所表示，高132線為茂林主要道路，因強降雨造成多處持續有落石情況，根據區公所其中一則影像可知，土石經雨水沖刷變重，再夾帶大石塊、樹木、樹枝一起滑落到路面上。

茂林區公所表示，其中高132線10k處的邊坡落石夾帶樹木一起滑落，樹枝壓到電線，土石、樹枝一度阻斷雙線車道，清理人員為清除路面，聯繫台電暫時進行斷電程序並搶修，目前已完成單線通行，斷電導致全多納里停電，影響戶數約130戶，目前有一半戶數已復電，持續搶修復電中。

高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電。圖／茂林區公所提供
高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電。圖／茂林區公所提供
高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電，清理人員搶修中。圖／茂林區公所提供
高雄市茂林區主要道路高132線因土石滑落，樹枝勾到電線，造成多納里全里130戶停電，清理人員搶修中。圖／茂林區公所提供

落石 停電

延伸閱讀

基隆4千戶大停電 頂坪變電所斷路器跳脫

相關新聞

疫情黑暗期 高屏旅宿紛暫時歇業

疫情衝擊觀光旅宿業，墾丁H會館向屏東縣府申報裁員16名員工，並在官網宣布停業至6月底。高雄漢王洲際飯店、翰品酒店、水京棧...

三級警戒續延期 高市各級學校將停課到7月2日

全台三級警戒延至6月28日，高雄市教育局今午則宣布，高市各級學校及公私立幼兒園109學年度第2學期停止到校上課時間將延至...

高雄火車站商圈8成店家歇業 張其祿籲政府輔導數位化

全國第三級警戒延長，嚴重衝擊餐飲、零售等內需產業，高雄火車站商圈因疫情歇業的店家更超過8成，民眾黨立委張其祿今與高雄在地...

杜絕移工群聚 高雄市一周內要完成10380名移工快篩

移工群聚感染事件不斷傳出，高雄市長陳其邁今午宣布，高雄楠梓、前鎮、路科等3大產業園區9日起要啟動快篩作業，7天內篩完1萬...

感染源不明！澎湖新增3例家庭群聚確診縣府擴大疫調

澎湖縣今天新增三名確診患者，為縣府6日公布的湖西鄉隘門村老婦人與兩名兒子，但3人感染來源不明；由於老婦小兒子經營租車行，...

+0勿喜 陳其邁：守住端午，才有中秋節

高雄市今天未有新增本土病例，高雄市長陳其邁籲市民仍要「戰戰兢兢，小心翼翼」，因應疫情流感化、社區化，全體市民應配合落實各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。