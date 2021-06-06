杜絕疫情入監 高雄監獄、明陽中學暫停接見

疫情尚未趨緩，監獄作為容易發生群聚感染場域，少年矯治學校明陽中學、高雄監獄皆採取暫停面見、外人減少進入措施，明陽中學上課方式也改以預錄影像在宿舍內播放，減少人員接觸。

明陽中學校長涂志宏表示，明陽中學與一般高中職不同，內部不能使用網路、手機，為保障學生學習權，由老師預錄上課內容，統一於宿舍內播放，並在早上下午各1小時以分流方式安排動、靜活動，例如到圖書館及打球等，即使是體育課，學生運動不用戴口罩，但老師因可能接觸外面，也需與學生保持2、3公尺距離。

涂志宏表示，疫情爆發後，校內暫停會客，也要求老師、教職人員以異地辦公方式減少人員進出，為讓學生能放心，校方安排學生每周可打一次電話與家人問候、聊聊現況，目前學生狀況皆穩定，但因上課改以影像方式無法互動，學生還是希望到教室上課。

高雄女子監獄針對疫情發文公告，為防疫需要，律師及辯護人可以遠距接見及矯正署「行動接見2.0」APP辦理，但禁見被告限以現場隔窗或遠距接見等方式辦理。

高雄監獄表示，按照矯正署規定，要求工作人員只能在辦公區，以異地辦公減少接觸，大幅減少將病毒帶入監獄的風險，雖因應疫情暫停接見及活動，但監獄內的工廠還是正常運作，從去年起規定受刑人必須每天戴口罩，並有每天2次全面清消，新收受刑人須先進行14天隔離、早晚量體溫等，以阻絕疫情入侵為最大原則。