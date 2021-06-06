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高市醫師公會與業界捐贈7座「正壓檢疫亭」 提高採檢量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市醫師公會結合在地企業及國際獅子會300E1區，將捐贈7座「正壓檢疫亭」給高市府衛生局，布建在7所醫院。圖／高雄市衛生局提供
高雄市醫師公會結合在地企業及國際獅子會300E1區，將捐贈7座「正壓檢疫亭」給高市府衛生局，布建在7所醫院。圖／高雄市衛生局提供

高雄市醫師公會結合在地企業及國際獅子會300E1區，將捐贈7座「正壓檢疫亭」給高市府衛生局，布建在7所醫院。今天第一台採檢亭受贈儀式，由高雄市衛生局長黃志中與高雄市醫師公會理事長賴聰宏見證，交由小港醫院院長郭昭宏與高醫醫療體系董事長陳建志正式啟用。

新冠疫情嚴峻，全國三級警戒，本土確診案例不斷攀升，也讓第一線醫護採檢人員備感壓力。尤其醫護人員執勤採檢任務時，內心還要背負可能染疫的心理壓力，忙得連吃飯喝水的時間都沒有，還得忍受高溫悶熱的環境。

高雄市醫師公會結合在地企業環球聯通科技公司、智崴資訊科技公司及公益團體國際獅子會300E1區，決定捐贈7座由工研院開發的「正壓檢疫亭」，給高雄市府轄下的市立聯合醫院、市立民生醫院、市立大同醫院、市立小港醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及國軍高雄總醫院等7家醫院，提供第一線醫護人員使用並更優化戶外採檢環境。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏表示，「正壓式檢疫亭」不但採檢量高、具有空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。檢疫亭採獨立設計，也可減少相互感染疑慮，期能協助醫院進行快速大量採檢並為醫護人員做好防護。

面對即將到來的端午假期與暑假時期，衛生局長黃志中與高雄市醫師公會理事長賴聰宏、常務監事蔡昌學呼籲，請大家忍耐一下，減少人潮移動暫時不要返鄉；若之前有北部旅遊史而發現感冒症狀，務必儘速前往專責醫院接受篩檢，保護自己也保護家人的健康。

高雄市 衛生局 醫師

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