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豪雨狂襲高雄釀災 全市67處積淹水8路樹、1鷹架倒塌

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
前金區一處整修中民宅所搭建的木質鷹架攔腰折斷，現場無人員傷亡，倒塌鷹架佔據約3個車道，員警冒雨警戒，在場疏導交通。圖／讀者提供
前金區一處整修中民宅所搭建的木質鷹架攔腰折斷，現場無人員傷亡，倒塌鷹架佔據約3個車道，員警冒雨警戒，在場疏導交通。圖／讀者提供

受颱風「彩雲」接續鋒面影響，今高雄出現伴隨雷鳴的大豪雨，其中六龜、桃源兩區雨量最多，24小時累積雨量超過365毫米，其他行政區累積雨量也有200多毫米；高雄市警察局今出動2千名警力，回報全市積淹水路段有67處、8件路樹倒塌、1件鷹架倒塌，還有其他災情5件，所幸都無人員傷亡。

梅雨鋒面帶來強降雨，高雄岡山、大寮、鳥松區等多處傳出積淹水，市區有鷹架、路樹倒塌，也有不少車輛拋錨，警方疲於奔命忙著排除路上狀況。

前金區一處整修中民宅所搭建的木質鷹架攔腰折斷，現場無人員傷亡，倒塌鷹架佔據約3個車道，員警冒雨警戒，在場疏導交通，等到工務局拆除隊到場後，才排除障礙。

另，田寮區西德里有部分住戶因雨勢過大造成淹水，警方協助里長引導撤離計5戶11人，前鎮區金福路與新生地下道淹水達2公尺深，一輛聯結車受困，警消獲報後趕往現場救援，將司機救出後幸好都未受傷。中山地下道也有3輛轎車受困，3名駕駛自行走出；警方找來拖吊車將車輛拖離。

警方統計，這波豪雨災情共出動2000名警力，其中受理積淹水報案有67件，路樹倒塌8件、鷹架倒塌1件及其他災情5件，合計81件。

市長陳其邁今天上午連趕前鎮、大寮、阿蓮、永安及岡山等區，要求各局處留意、監控水情，因應山區土石流警戒，也要求在最短時間內撤離山區有安全疑慮的居民。

山區發布土石流紅色警戒，桃源區建山、高中里持續強制撤離居民，預計撤離83人，陳其邁要求1小時內撤離居民到安全場所，警消人員正全力協助。六龜區潛勢危險地區的保全對象有52人，包含49名洗腎病患、3名孕婦，52人均全數撤離或下山依親。

這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，前鎮區金福路與新生地下道一度淹水達2公尺深，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，前鎮區金福路與新生地下道一度淹水達2公尺深，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供
這波豪雨造成高雄市區多處出現積淹水災情，員警在現場拉起封鎖線警戒。圖／讀者提供

淹水 雨量

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