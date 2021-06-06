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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

提醒淹水車子拋錨的高雄人 財政局：可聲請減徵牌照稅

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天上午高雄市區道路多處積淹水，不少機車受困。記者徐白櫻／翻攝
今天上午高雄市區道路多處積淹水，不少機車受困。記者徐白櫻／翻攝

今天清晨大雨導致全高雄市多達68處道路出現積淹水，不少騎機車出門民眾被困在在積水處熄火，被迫牽車涉水，也有貨車被困在淹水地下道裡面。市府財政局提醒，汽車及151cc以上機車可檢具修車單據及里長證明，申請減徵或退還修車期間的使用牌照稅，房屋毀損也可依據不同受損程度申請全免或減半。

財政局指出，使用牌照稅部分，汽車及151cc以上機車，因災害受損須修復者，可檢具修車單據及里長證明，申請減徵或退還修復期間的使用牌照稅。

房屋稅部分，因強降雨導致房屋毀損面積5成以上者房屋稅全免，毀損面積3成以上未達5成者減半徵收；如房屋未毀損但淹水受災，可以實際淹水日為準，每30天淹水樓層免徵1個月，不足30天者以30天計算。地價稅部分，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。

財政局強調，市民可前往稅捐稽徵處網站（https://reurl.cc/7rXXxy）線上申請，或在上班時間撥打0800-000-321，專人提供服務及解答。

萬一機車因為豪雨出現災損，修車騎車可申請免徵使用牌照稅。圖／市府財政局提供
萬一機車因為豪雨出現災損，修車騎車可申請免徵使用牌照稅。圖／市府財政局提供

淹水 減徵

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