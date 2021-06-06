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暴雨襲屏東霧台山區 鄉長：零星落石、部落物資維持2周

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／讀者提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／讀者提供

暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，三地門鄉、瑪家鄉的測站累計超過300毫米。霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修，部落物資充裕可維持約2周，部落居民大都下山，仍在山上部落包括大武、霧台、神山、佳暮部落，大武部落約100多人，佳暮部落約15人。

杜正吉說，八八風災後，霧台鄉部分部落遷移山下，山區部落包括霧台、大武、佳暮、神山部落，霧台、大武部落約有各有100多人，佳暮部落約有15人。

杜正吉說，霧台、神山部落，前天已經將有身體不舒服的民眾下山依親。大武部落在5月送物資，至少可以維持兩周。

杜正吉說，今天上午山區巡視後，台24線有零星落石，另外通往佳暮部落有落石，以派人、機具前往處理，山區也沒有遊客，雨勢大都下在深山區。若民眾發現住家周圍有排水或落石，土石異常流失等情況，請盡快通報鄉公所。

暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／霧台鄉公所提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／霧台鄉公所提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／讀者提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／讀者提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／霧台鄉公所提供
暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修。圖／霧台鄉公所提供

落石 雨量 屏東縣

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