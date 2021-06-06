暴雨襲屏東霧台山區 鄉長：零星落石、部落物資維持2周

暴雨狂襲，屏東縣霧台鄉山區最大雨量，佳暮觀測站累計雨量超過500毫米，三地門鄉、瑪家鄉的測站累計超過300毫米。霧台鄉長杜正吉說，山區有零星落石已搶修，部落物資充裕可維持約2周，部落居民大都下山，仍在山上部落包括大武、霧台、神山、佳暮部落，大武部落約100多人，佳暮部落約15人。

杜正吉說，八八風災後，霧台鄉部分部落遷移山下，山區部落包括霧台、大武、佳暮、神山部落，霧台、大武部落約有各有100多人，佳暮部落約有15人。

杜正吉說，霧台、神山部落，前天已經將有身體不舒服的民眾下山依親。大武部落在5月送物資，至少可以維持兩周。