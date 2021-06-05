謠傳打公關針 澎湖縣府：假訊息依法查辦

疫苗施打，澎湖謠傳「縣府囤積疫苗」、「偷渡長官親戚打公關針」等，澎湖縣政府發言人陳其育今天譴責散布謠言者，在疫情嚴峻之際，不容有心人士阻礙防疫工作。

澎湖縣長賴峰偉已指示衛生局、警察局立即查辦此一不實訊息，嚴查到底，最高開罰新台幣300萬元、3年以下有期徒刑。

陳其育表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打，澎湖衛生局完全依照中央所訂疫苗施打順序，目前以第1類「醫事人員」、第2類「中央及地方防疫人員」和第3類「高接觸風險的第一線工作人員」為主，每天都會造冊並上傳施打數量至衛福部，一切公開透明，絕無「偷渡長官親戚打公關針」情況。

陳其育表示，截至目前為止，中央分配澎湖3400劑，已全部分送部澎、三總澎湖分院、10家衛生所，完成施打2761劑，施打率達81%，與台北市、桃園市等縣市施打進度相近，剩餘639劑預計在下週施打完畢。「縣府囤積疫苗」一說，嚴重背離事實。

陳其育說，縣府已掌握不實訊息來源，研判是因為自身資格或排序不符施打條件，在情緒不滿下，散布不實訊息，警方已深入查辦，有最新進度會向外界報告。

陳其育表示，這段期間，警察局已陸續查辦5件有關澎湖的疫情不實資訊，移送檢察官偵辦，此次同樣不會姑息。散播假訊息將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新台幣300萬元以下罰金，請大家不要以身試法。