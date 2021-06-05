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影／雙胞胎幼兒以畫傳愛 負壓病房護理師媽感動落淚

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
清景麟教育基金會在臉書發起「暖心留言挺醫護」活動，並致贈醫護美味麟便當。圖／高醫提供
清景麟教育基金會在臉書發起「暖心留言挺醫護」活動，並致贈醫護美味麟便當。圖／高醫提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院護理師陳幸宜，疫情升溫後自願進入負壓隔離病房照顧確診病患，每次回到家已疲累不堪，6歲大的雙胞胎兒子更早已入睡，母子這段時間無法好好相處，但最近清景麟教育基金會在臉書發起「暖心留言挺醫護」活動，小兄弟也各自畫畫替媽媽打氣，陳幸宜收到這份禮物，紅著眼說「媽媽會勇敢努力撐過」。

雙胞胎哥哥李秉森的畫裡，有兩輛救護車在前方開著，後方的媽媽則笑顏燦爛。弟弟秉逸的畫中，畫著高醫，醫院外有著微笑的太陽。陳幸宜收到寶貝兒子的畫，感動地說自己會加油，會好好照顧病人，希望大家也一起加油。

疫情嚴峻，考驗台灣醫療量能，陳幸宜是犧牲和家人共聚時間，默默付出的醫護人員之一。高醫表示，她原本在神經內科普通病房服務，半個月前自願進入負壓隔離病房，成為專責護理師，這段時間沒能和雙胞胎兒子好好相處，卻因為清景麟教育基金會發起的「暖心留言 挺醫護」活動，意外收到兒子的畫作。

她特別錄製影片告訴兒子們，「你們要乖乖待在家裡，媽媽會好好照顧病人，早點回家照顧你們，媽媽會很勇敢的」。

清景麟教育基金會在臉書發起「暖心留言挺醫護」活動，在醫院間激起暖流。圖／高醫提供
清景麟教育基金會在臉書發起「暖心留言挺醫護」活動，在醫院間激起暖流。圖／高醫提供
自願進負壓病房照顧確診病患的陳幸宜，收到清景麟教育基金會美味的餐點暖胃，還收到雙胞胎兒子的畫作暖心。圖／高醫提供
自願進負壓病房照顧確診病患的陳幸宜，收到清景麟教育基金會美味的餐點暖胃，還收到雙胞胎兒子的畫作暖心。圖／高醫提供
雙胞胎哥哥李秉森的畫裡，有兩輛救護車在前方開著，後方的媽媽笑顏燦爛。圖／高醫提供
雙胞胎哥哥李秉森的畫裡，有兩輛救護車在前方開著，後方的媽媽笑顏燦爛。圖／高醫提供
雙胞胎弟弟秉逸的畫中，畫著高醫，醫院外有著微笑的太陽。圖／高醫提供
雙胞胎弟弟秉逸的畫中，畫著高醫，醫院外有著微笑的太陽。圖／高醫提供

雙胞胎 疫情

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