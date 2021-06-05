生技公司與慈濟贈大批防疫物資 助楠梓警提升防護力

國內疫情升溫，有鑑於員警為維護治安，協助防疫，經常在第一線奔波，感染風險大，因此，華聯生醫科技有限公司與佛教慈濟慈善事業基金會分別捐贈防疫物資，供楠梓警分局員警提升執勤防護力。

本月3日，華聯生醫科技有限公司共捐贈500件防護衣、500支防護眼鏡、500瓶隨身瓶液菌、5000片口罩；另有佛教慈濟慈善事業基金會左營和氣慈警幹事陳亞萍、右昌慈警幹事楊照正、左營區福山里里長葉德龍一同捐贈，30具防護面罩、100雙防護手套、8000毫升酒精、20公升消毒抗菌液供楠梓警方使用。

本次受贈，由楠梓分局長陳文耀及副分局長翁仲義代表受贈。陳文耀說，自全國防疫警戒提升自三級以來，第一線員警工作量明顯增加，稽查或值勤時，經常暴露在染疫的風險之中，也讓不少員警承受沉重的心理壓力。