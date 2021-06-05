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高雄近日豪雨菜價漲一成 颱風加疫情民眾買氣不減反增
高雄連日豪雨，雨勢日前短暫停歇，又遇上彩雲颱風來襲，雖然在昨天解除颱風警報，但目前仍受西南風加上滯留鋒面影響，有局部大豪雨；受雨季影響近期葉菜類漲價一成左右，業者指出，在前一波雨季農民已有提前採收，因此，這次颱風影響較小，短期來看，價格漲幅並不會太大。
賣菜的劉姓業者說，受雨季影響，蔬果價格主要還要看採收後的品質，若品質較差，賣像不佳，自然能買很便宜，但品質好的漲幅就差很多，漲20至30元都有可能，因此，未必能以每台斤的價格來換算，也必須考量消費者願不願意買單。
市場菜攤說，這次颱風，果菜價格漲幅約10多元左右，但也因為這場雨，民眾的可能顧慮雨天出門不便，買氣反而增加，民眾的採買的量也較以往多。
梓官區農會供銷部主任劉振華表示，近期菜價波動，受先前的雨勢影響，這次颱風距上次豪雨時間相近，再加上，第一波雨勢來時，農民也有事先採收，因此，這次颱風價格波幅不大，葉菜類以每公斤中價從原本11元左右，提升至20多元。
劉振華說，這次造成價格波動的主因，受先前豪雨造成部分農損，產量變少，價格才會跟著抬升，短期來看，價格漲幅並不會太大。
另外，關於疫情囤貨，是否造成葉菜類的價格波動，劉說，菜價波動，主要受氣候影響居多，依照民眾採買習慣能吃的量有限，且葉菜類，冷藏最多只能放3至5天，不利長期儲存，再加上近期雨季，更不利於存放。
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