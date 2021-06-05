快訊

京元電IC設計客戶傳出消毒前進工廠搬貨！ 也被通知快篩

大S和汪小菲鬧離婚 竟是早上為他發文激怒兩岸大吵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄近日豪雨菜價漲一成 颱風加疫情民眾買氣不減反增

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
受疫情與颱風影響，民眾顧慮出門不便，反而單次採買量增加。記者陳弘逸／攝影
受疫情與颱風影響，民眾顧慮出門不便，反而單次採買量增加。記者陳弘逸／攝影

高雄連日豪雨，雨勢日前短暫停歇，又遇上彩雲颱風來襲，雖然在昨天解除颱風警報，但目前仍受西南風加上滯留鋒面影響，有局部大豪雨；受雨季影響近期葉菜類漲價一成左右，業者指出，在前一波雨季農民已有提前採收，因此，這次颱風影響較小，短期來看，價格漲幅並不會太大。

賣菜的劉姓業者說，受雨季影響，蔬果價格主要還要看採收後的品質，若品質較差，賣像不佳，自然能買很便宜，但品質好的漲幅就差很多，漲20至30元都有可能，因此，未必能以每台斤的價格來換算，也必須考量消費者願不願意買單。

市場菜攤說，這次颱風，果菜價格漲幅約10多元左右，但也因為這場雨，民眾的可能顧慮雨天出門不便，買氣反而增加，民眾的採買的量也較以往多。

梓官區農會供銷部主任劉振華表示，近期菜價波動，受先前的雨勢影響，這次颱風距上次豪雨時間相近，再加上，第一波雨勢來時，農民也有事先採收，因此，這次颱風價格波幅不大，葉菜類以每公斤中價從原本11元左右，提升至20多元。

劉振華說，這次造成價格波動的主因，受先前豪雨造成部分農損，產量變少，價格才會跟著抬升，短期來看，價格漲幅並不會太大。

另外，關於疫情囤貨，是否造成葉菜類的價格波動，劉說，菜價波動，主要受氣候影響居多，依照民眾採買習慣能吃的量有限，且葉菜類，冷藏最多只能放3至5天，不利長期儲存，再加上近期雨季，更不利於存放。

受先前第一波雨季影響，有農民已有提前採收作物。記者陳弘逸／攝影
受先前第一波雨季影響，有農民已有提前採收作物。記者陳弘逸／攝影

颱風 豪雨 菜價

延伸閱讀

彩雲颱風來襲靠港漁船增 中市梧棲漁港加嚴防疫

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

彩雲颱風掠過台灣南部 台東幾乎沒有感覺

豪雨後新店青潭又停電 台電：已恢復大部分電力

相關新聞

雷雨胞逼近南台灣 高雄市府應變中心三級開設

輕度颱風彩雲昨晚轉成熱帶性低氣壓，但受到梅雨鋒面影響，氣象局凌晨起持續針對高雄市發布豪雨特報，今天上午高雄市長陳其邁視察...

高雄近日豪雨菜價漲一成 颱風加疫情民眾買氣不減反增

高雄連日豪雨，雨勢日前短暫停歇，又遇上彩雲颱風來襲，雖然在昨天解除颱風警報，但目前仍受西南風加上滯留鋒面影響，有局部大豪...

屏東人上午被雨聲吵醒 小琉球降雨量冠全國

中央氣象局昨天8時半解除颱風警報後，西南風加上滯留鋒面為南部山區帶來局部大豪雨，屏東縣政府接續成立「0604豪雨」災害應...

高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」

高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制...

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

「自己的家園，自己救」高雄市大社區中里社區10多前由里長李旭仁號召成立自主防災隊，里民精實訓練，雨季前即先清理溝渠，防範...

安心上工紓困 高、屏、東3400名額

疫情重創，不少民眾失業，高雄、屏東及台東3縣市啟動「安心即時上工計畫」，高市釋出2000名額，時薪160元，每月最高1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。