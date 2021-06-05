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屏東人上午被雨聲吵醒 小琉球降雨量冠全國

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，因久未下雨，三地門疫檢站工作人員一早開心穿著雨衣執勤。記者潘欣中／翻攝
昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，因久未下雨，三地門疫檢站工作人員一早開心穿著雨衣執勤。記者潘欣中／翻攝

中央氣象局昨天8時半解除颱風警報後，西南風加上滯留鋒面為南部山區帶來局部大豪雨屏東縣政府接續成立「0604豪雨」災害應變中心監控雨情；昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，較大雨勢出現在琉球鄉、車城鄉、枋山鄉和山區的獅子、牡丹、春日、霧台、泰武等鄉，琉球鄉的累積雨量115毫米、霧台鄉97毫米和枋山鄉89毫米，包辦全國前三名。

中央氣象局說，彩雲颱風於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，持續向東北方向移動，恆春半島、綠島、蘭嶼仍有8至9級強陣風，東南部沿海空曠地區也有較強陣風，而西南部、恆春半島及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區易有長浪發生，西南風加上滯留鋒面會為南部山區帶來局部大豪雨。

「假日待在家，防疫兼防災情！」縣長潘孟安今天一早在臉書貼文，「你也被雨聲和雷聲吵醒了嗎？」雨勢逐漸增大，絕對不能大意，各地都可能出現強降雨，縣府「0604豪雨」災害應變中心持續監控雨情，請大家假日待在家，拚防疫，拚防災，一切平安，如發現任何災情，請撥119通報。

昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有大小不等雨勢，較大雨勢出現在琉球鄉、車城鄉、枋山鄉和山區的獅子、牡丹、春日、霧台、泰武等鄉，久未下雨的恆春半島也有70毫米上下的雨量；這波雨勢也稍稍挹注供應屏南地區民生用水的牡丹水庫，有效蓄水量小升至29.5%。

昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，琉球鄉的115毫米累積雨量冠全國。圖／取自臉書小琉球聯盟
昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，琉球鄉的115毫米累積雨量冠全國。圖／取自臉書小琉球聯盟

屏東縣政府 豪雨

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