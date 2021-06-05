屏東人上午被雨聲吵醒 小琉球降雨量冠全國

中央氣象局昨天8時半解除颱風警報後，西南風加上滯留鋒面為南部山區帶來局部大豪雨，屏東縣政府接續成立「0604豪雨」災害應變中心監控雨情；昨天入夜到今天上午11時，屏東縣各地都有雨勢，較大雨勢出現在琉球鄉、車城鄉、枋山鄉和山區的獅子、牡丹、春日、霧台、泰武等鄉，琉球鄉的累積雨量115毫米、霧台鄉97毫米和枋山鄉89毫米，包辦全國前三名。

中央氣象局說，彩雲颱風於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，持續向東北方向移動，恆春半島、綠島、蘭嶼仍有8至9級強陣風，東南部沿海空曠地區也有較強陣風，而西南部、恆春半島及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區易有長浪發生，西南風加上滯留鋒面會為南部山區帶來局部大豪雨。

「假日待在家，防疫兼防災情！」縣長潘孟安今天一早在臉書貼文，「你也被雨聲和雷聲吵醒了嗎？」雨勢逐漸增大，絕對不能大意，各地都可能出現強降雨，縣府「0604豪雨」災害應變中心持續監控雨情，請大家假日待在家，拚防疫，拚防災，一切平安，如發現任何災情，請撥119通報。