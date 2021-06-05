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高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」
高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制，市場人潮比以往假日減少一半以上。攤商無奈說，擺攤的人比顧客還多，不是每個菜市場都有人潮群聚，制度應該因地制宜，再下去大家都會活不下去。
高雄市政府經發局加強傳統市場防疫措施，經過3天勸導期後，6月4日起，全市市場嚴格執行實聯制、出入口管制及以身分證尾數分流。
假日是市場購買人潮最多的時候，記者今早走訪鳳山第一公有市場，多數民眾都記得帶證件，樂於配合查驗，但也有人忘記，甚至不知分流制。此外，還有餐飲業者要向攤商批貨，因為缺證件無法進入，最後請攤商拿到出口處「面交」，滿臉不悅說很麻煩；另有場內攤商羨慕場外流動攤販可以不受管制。
一名家庭主婦說，出門時忘了今天是雙數才能上市場，所幸證件都在機車內，疫情嚴重，支持市府啟動分流政策，這樣很ok。
曾姓攤商說，以前進貨當天可賣完，現在要賣3天，擺攤的人比買的人多，疫情發生後市場人潮已經急速下降，沒必要再採身分證字號管制群眾，應依據各市場性質採取彈性措施，有些餐飲客戶嫌麻煩，改去不用管制的地方購買，生意損失不少，另親眼目睹長者走路出門買一條魚，卻因為未帶證件無法進入市場，最後老人家黯然走路回家，分流制對高齡長者太不友善。
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