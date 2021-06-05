快訊

阿北吃到炸藥！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅

又現買菜群聚！北市傳統市場人擠人 攤商顧客聊不停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市場採買分流第一個周末，市場人潮很少。記者徐白櫻／攝影
高雄市場採買分流第一個周末，市場人潮很少。記者徐白櫻／攝影

高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制，市場人潮比以往假日減少一半以上。攤商無奈說，擺攤的人比顧客還多，不是每個菜市場都有人潮群聚，制度應該因地制宜，再下去大家都會活不下去。

高雄市政府經發局加強傳統市場防疫措施，經過3天勸導期後，6月4日起，全市市場嚴格執行實聯制、出入口管制及以身分證尾數分流。

假日是市場購買人潮最多的時候，記者今早走訪鳳山第一公有市場，多數民眾都記得帶證件，樂於配合查驗，但也有人忘記，甚至不知分流制。此外，還有餐飲業者要向攤商批貨，因為缺證件無法進入，最後請攤商拿到出口處「面交」，滿臉不悅說很麻煩；另有場內攤商羨慕場外流動攤販可以不受管制。

一名家庭主婦說，出門時忘了今天是雙數才能上市場，所幸證件都在機車內，疫情嚴重，支持市府啟動分流政策，這樣很ok。

曾姓攤商說，以前進貨當天可賣完，現在要賣3天，擺攤的人比買的人多，疫情發生後市場人潮已經急速下降，沒必要再採身分證字號管制群眾，應依據各市場性質採取彈性措施，有些餐飲客戶嫌麻煩，改去不用管制的地方購買，生意損失不少，另親眼目睹長者走路出門買一條魚，卻因為未帶證件無法進入市場，最後老人家黯然走路回家，分流制對高齡長者太不友善。

市場內攤商抱怨，在場外的業者比較好，可以不受分流管制，不過流動攤商也已經建立實聯制，消費者買菜也要掃描。記者徐白櫻／攝影
市場內攤商抱怨，在場外的業者比較好，可以不受分流管制，不過流動攤商也已經建立實聯制，消費者買菜也要掃描。記者徐白櫻／攝影
高雄市場採買分流第一個周末，因天氣下雨，攤商形容「買菜的人小貓兩三隻」。記者徐白櫻／攝影
高雄市場採買分流第一個周末，因天氣下雨，攤商形容「買菜的人小貓兩三隻」。記者徐白櫻／攝影
高雄市傳統市場依據身分證字號實施採買分流，今天尾數雙號的人才能進入市場，管理員嚴格查驗證件。記者徐白櫻／攝影
高雄市傳統市場依據身分證字號實施採買分流，今天尾數雙號的人才能進入市場，管理員嚴格查驗證件。記者徐白櫻／攝影

身分證 疫情 傳統市場

延伸閱讀

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

「謝謝日本！」高雄綠營七議員視訊同框答謝送疫苗

旗津外籍漁工出現確診案例 高雄海洋局加強清消

85萬高雄人領補助 市府推「紓困便利123」可查詢

相關新聞

高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」

高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制...

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

「自己的家園，自己救」高雄市大社區中里社區10多前由里長李旭仁號召成立自主防災隊，里民精實訓練，雨季前即先清理溝渠，防範...

安心上工紓困 高、屏、東3400名額

疫情重創，不少民眾失業，高雄、屏東及台東3縣市啟動「安心即時上工計畫」，高市釋出2000名額，時薪160元，每月最高1萬...

「謝謝日本！」高雄綠營七議員視訊同框答謝送疫苗

日本贈台灣的124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園機場，高市議會南方問政辦公室七位議員以線上視訊方式同框答謝日本，各自拿起「謝謝...

減免公有市場攤商3個月租金 防疫情破口嘉縣府加碼紓困

新冠肺炎疫情延燒，全台防疫三級延長，餐廳小吃禁內用，嘉義縣針對人潮多的傳統市場採取按身分證號碼單雙號分流採購措施，但宣導...

影／力拚疫苗接種率 高市超前布署啟動大型社區接種站

為了控制新冠肺炎疫情，全面接種疫苗是最快且最有效的策略，高雄市這次獲配27,000劑AZ疫苗，高市衛生局疾病管制處規劃有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。