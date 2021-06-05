高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」

高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制，市場人潮比以往假日減少一半以上。攤商無奈說，擺攤的人比顧客還多，不是每個菜市場都有人潮群聚，制度應該因地制宜，再下去大家都會活不下去。

高雄市政府經發局加強傳統市場防疫措施，經過3天勸導期後，6月4日起，全市市場嚴格執行實聯制、出入口管制及以身分證尾數分流。

假日是市場購買人潮最多的時候，記者今早走訪鳳山第一公有市場，多數民眾都記得帶證件，樂於配合查驗，但也有人忘記，甚至不知分流制。此外，還有餐飲業者要向攤商批貨，因為缺證件無法進入，最後請攤商拿到出口處「面交」，滿臉不悅說很麻煩；另有場內攤商羨慕場外流動攤販可以不受管制。

一名家庭主婦說，出門時忘了今天是雙數才能上市場，所幸證件都在機車內，疫情嚴重，支持市府啟動分流政策，這樣很ok。