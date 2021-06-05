高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

「自己的家園，自己救」高雄市大社區中里社區10多前由里長李旭仁號召成立自主防災隊，里民精實訓練，雨季前即先清理溝渠，防範垃圾堵塞，近年水患遠離，颱風豪雨到來時，因有備無患，相對安心！

經濟部水利署為解決台灣西南部地區水患，過去幾年針對易淹水地區推動水患治理計畫，由社區里鄰組成自主防災隊，成為防災最前線。自主防災隊由社區像細胞分裂般擴展到更大的區里，點線面串連成防災網絡。

高雄市大社區中里里是全區最低漥地段，過去每逢颱風豪雨，總是淹水的第一站！中里里長李旭仁認為水患是危害社區的的不定時炸彈，當選以來即積極成立自主防災隊，平時就投入水利溝渠的清理，隊員也經常演訓防災技能，現在遇到颱風豪雨，損失已能減到最輕。

李旭仁說，中里社區自主防災隊約20多名成員，年齡在50歲到70歲不等，不少七旬高齡長者比晚輩還認真，三不五時就幫忙巡視家園。