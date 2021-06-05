快訊

阿北吃到炸藥！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅

又現買菜群聚！北市傳統市場人擠人 攤商顧客聊不停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄大社區中里社區自主防災隊，平日勤於清水溝，雨季來即不擔驚。記者王昭月／翻攝
高雄大社區中里社區自主防災隊，平日勤於清水溝，雨季來即不擔驚。記者王昭月／翻攝

「自己的家園，自己救」高雄市大社區中里社區10多前由里長李旭仁號召成立自主防災隊，里民精實訓練，雨季前即先清理溝渠，防範垃圾堵塞，近年水患遠離，颱風豪雨到來時，因有備無患，相對安心！

經濟部水利署為解決台灣西南部地區水患，過去幾年針對易淹水地區推動水患治理計畫，由社區里鄰組成自主防災隊，成為防災最前線。自主防災隊由社區像細胞分裂般擴展到更大的區里，點線面串連成防災網絡。

高雄市大社區中里里是全區最低漥地段，過去每逢颱風豪雨，總是淹水的第一站！中里里長李旭仁認為水患是危害社區的的不定時炸彈，當選以來即積極成立自主防災隊，平時就投入水利溝渠的清理，隊員也經常演訓防災技能，現在遇到颱風豪雨，損失已能減到最輕。

李旭仁說，中里社區自主防災隊約20多名成員，年齡在50歲到70歲不等，不少七旬高齡長者比晚輩還認真，三不五時就幫忙巡視家園。

前陣子全台乾旱，望雨不來，但中里里自主防災隊毫不鬆懈，常動員隊員從鹽埕巷的溝渠巡視到觀音山腳下，把堵塞物清得一乾二淨，李旭仁說，我們自主防災隊不只執行防災任務，在每年的評鑑中屢屢得獎，平時也常慰訪弱勢的獨老或家庭，把照顧社區的能量發揮到極致。

高雄大社區中里社區自主防災隊，平日勤於清水溝，雨季來不擔驚。記者王昭月／翻攝
高雄大社區中里社區自主防災隊，平日勤於清水溝，雨季來不擔驚。記者王昭月／翻攝

豪雨 颱風 高雄市

延伸閱讀

嘉縣山區昨晚大雨 縣府應變防災幸無災情

今年首次！ 氣象局10時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業

屏東東港篩檢站全過關 里港篩檢站236人也皆陰

南投四大鄉鎮全部淪陷！ 衛生局強化社區篩檢

相關新聞

屏東人上午被雨聲吵醒 小琉球降雨量冠全國

中央氣象局昨天8時半解除颱風警報後，西南風加上滯留鋒面為南部山區帶來局部大豪雨，屏東縣政府接續成立「0604豪雨」災害應...

雷雨胞逼近南台灣 高雄市府應變中心三級開設

輕度颱風彩雲昨晚轉成熱帶性低氣壓，但受到梅雨鋒面影響，氣象局凌晨起持續針對高雄市發布豪雨特報，今天上午高雄市長陳其邁視察...

高雄市場身分證分流首遇周末嚴格管制 攤商怨「小貓兩三隻」

高雄市傳統市場6月1日起實施身分證字號尾數分流制度，今天是分流制上路後的第一個周末假期，各地市場管理人員在入口處嚴格管制...

高雄中里社區自主防災隊勤疏濬 雨季來「安啦」

「自己的家園，自己救」高雄市大社區中里社區10多前由里長李旭仁號召成立自主防災隊，里民精實訓練，雨季前即先清理溝渠，防範...

安心上工紓困 高、屏、東3400名額

疫情重創，不少民眾失業，高雄、屏東及台東3縣市啟動「安心即時上工計畫」，高市釋出2000名額，時薪160元，每月最高1萬...

「謝謝日本！」高雄綠營七議員視訊同框答謝送疫苗

日本贈台灣的124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園機場，高市議會南方問政辦公室七位議員以線上視訊方式同框答謝日本，各自拿起「謝謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。