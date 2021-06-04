「謝謝日本！」高雄綠營七議員視訊同框答謝送疫苗

日本贈台灣的124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園機場，高市議會南方問政辦公室七位議員以線上視訊方式同框答謝日本，各自拿起「謝謝日本」、「台日友好」的手板表達心意。市議員簡煥宗說，台灣在艱困環境下遇到真心珍惜彼此的朋友，相信可以一起戰勝病毒、打敗魔鬼。

在疫苗抵達台灣後，今天下午，高雄市議員康裕成邀請簡煥宗、高閔琳、張勝富、何權峰、李柏毅、郭建盟以線上視訊方式同框發表感言，並聯合致送花籃給日本台灣交流協會高雄事務所表達心意。

南方問政辦公室指出，一年多來，新冠肺炎肆虐全球，各國經濟蕭條、民心動盪不安；疫苗問世後，台灣洽購各國際藥廠，頻受到中國阻擾，僅能透過COVAX平台獲取疫苗。感謝日本在如此艱難的情況下，慷慨贈與台灣124萬劑AZ疫苗。

簡煥宗說 ，感謝日本政府在台灣疫情嚴峻時刻運送疫苗來台，感謝日本政府與雙方民間人士及日本大使謝長廷，七位議員特別錄製影片與贈花表達謝意，謝謝他們協助台灣，作為台灣防疫的重要後盾。