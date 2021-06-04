澎湖將向中央爭取更多疫苗 並開設大型接種站

中央流行疫情指揮中心已配發澎湖3400劑AZ疫苗，澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，目前第1至第3優先施打順位接種完成75%，縣府將爭取配發更多的疫苗，並開設大型接種站供疫苗施打。

陳其育表示，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，澎湖在5月底接連2名婦女確診案例後，民眾爭取施打疫苗音量升高，希望能儘快完成疫苗接種。

陳其育說，中央流行疫情指揮中心最近先後2次配發澎湖2600劑和800劑AZ疫苗，縣府依中央指示，以醫護、中央與地方防疫和警消防疫人員等列為優先施打對象，目前已完成2285劑施打，近期可望全數完成。

陳其育並強調，現階段沒有疫苗囤積問題，只有疫苗不夠問題，日本今天捐贈台灣124萬劑疫苗，縣府將全力爭取配發更多的疫苗，屆時將開設大型接種站來供施打。

陳其育表示，澎湖2名確診婦人，目前在三總澎湖分院接受妥善治療，病情都趨穩定，明天將再一次PCR檢測；至於匡列的46人中，居家隔離有16人、自主健康管理有30人，其中案例8764，因在5月26日前往其住家修理電器，今天再新增一名居家隔離和一名自主健康管理。