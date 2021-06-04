減免公有市場攤商3個月租金 防疫情破口嘉縣府加碼紓困

新冠肺炎疫情延燒，全台防疫三級延長，餐廳小吃禁內用，嘉義縣針對人潮多的傳統市場採取按身分證號碼單雙號分流採購措施，但宣導效果執行成效不佳，縣議員林緗亭建議比照屏東縣，減免市場攤商租金，減輕攤商損失，落實分流實聯制；縣政府今天宣布，針對轄內19個公有零售市場，決定減免市場內攤商3個月攤舖位租金。

縣長翁章梁說，傳統市場足跡多、人潮也多，容易產生隱形傳播鏈，鼓勵民眾自主分流採購，一次購足；民眾自主依身分證字號尾數單數，周一、三、五、日至市場進行採買；身分證字號尾數雙數者，於周二、四、六至市場進行採買。

雖然減少群聚的風險，但在政府各項管制措施及疫情狀況，也讓攤商業績下滑，為協助攤商可以度過此波疫情，在財政情況允許下，翁章梁指出，縣府決定減免轄內公有市場攤商今年6、7、8月共3個月攤舖位租金，盼協助攤商攜手共度難關，另也建議各鄉鎮市公所針對轄管公有市場攤商持續研議其他補助或減免方案，感謝攤商及民眾配合政府防疫。