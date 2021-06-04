影／力拚疫苗接種率 高市超前布署啟動大型社區接種站
為了控制新冠肺炎疫情，全面接種疫苗是最快且最有效的策略，高雄市這次獲配27,000劑AZ疫苗，高市衛生局疾病管制處規劃有包括岡山高中、三民家商、福誠高中、文化中心至德堂及小巨蛋體育館等大型區域設置接種據點，針對醫事人員、防疫人員及第一線防疫的警消人員接種疫苗，全市各家醫療院所也出動大批醫護全力支援，在三天內打完這波疫苗，也讓第一線防疫人員面對新冠疫情來襲能更有保障。
高雄市副市長林欽榮今天特地到小巨蛋體育館視察接種狀況，看到大批人員皆能井然有序地依照規劃的七條接種動線，陸續完成疫苗接種。特地感謝包括阮綜合、高醫、建仁等多家醫療團隊接受徵召前來支援接種工作，除代表市府感謝現場所有工作人員，也期勉大家接下來能在疫苗陸續到貨，能積極配合市府大規模接種作業及準備。
林欽榮表示，接續下來高雄市府正全面準備大規模接種疫苗的布署行動計畫，這將要動員學校、衛生局、民政局、教育局、環保局、新聞局及各醫療院所全力投力疫苗接種工作。只要疫苗到位，將以最快速度提供全體市民接受疫苗，接受疫苗的保護。
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