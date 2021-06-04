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85萬高雄人領補助 市府推「紓困便利123」可查詢
行政院4.0紓困政策上路，高雄市府今天下午開疫情記者會，副市長羅達生表示，全高市共有85萬2359列冊者可領取相關補助，今天（6月4日）起陸續收到撥款入帳，可多利用高雄便利紓困123專區查詢相關內容。
羅達生表示，行政院昨天將紓困措施上網公告，很多人關心申請資格與程序，市府推出紓困便利123網頁，讓大家清楚了解如何申請，市民朋友可也利用單一窗口紓困專線07-8220300洽詢，市府已另把過去紓困造冊名單提送中央，無一定雇主、農漁民、計程車司機、遊覽車司機等，6月4日起陸續收到撥款入帳。
有關於今年的新申請戶部分，羅達生說，行政院預計6月7日開始受理線上申辦，兒童家庭防疫補貼會在6月15日申請入帳，為讓紓困措施可以簡便，市政府設計單一入口網站，進入「高雄紓困專區」網站能查詢。
單一入口網站分成14類，含個人8類、企業6類，農民民勞工、職業駕駛、教育營利藝文社服，運動事業等，按各紓困對象有簡便網頁設計，主動造冊撥款部分，弱勢、急難、孩童防疫補貼、農民漁民、計程車駕駛等 ，共85萬2359人，高達5萬5746戶主動入帳。
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