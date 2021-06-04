快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄小巨蛋變身型大型社區接種站 全速拚疫苗接種

聯合報 / 記者 劉學聖王昭月／ 高雄即時報導
高雄市這次獲分配2.7萬劑AZ疫苗，衛生局疾管處首度規畫大型社區接種站，替第一線防疫人員施打疫苗。記者／劉學聖攝影
高雄市這次獲分配2.7萬劑AZ疫苗，衛生局疾管處首度規畫大型社區接種站，替第一線防疫人員施打疫苗。記者／劉學聖攝影

高雄市這波獲核發2.7萬劑疫苗，預訂今晚施打完畢，高市府加速接種作業，在多處大型區域規畫社區接種站，其中高雄小巨蛋設計7條接種動線，井然有序，高雄市副市長林欽榮今天前往視察，也預告高市府接續將全面準備大規模接種疫苗的部署行動，全力投力疫苗接種。只要疫苗一到位，就以最快速度提供市民施打

林欽榮今天前往小巨蛋接種據點視察，看到民眾十分井然有序，按7條接種動線，陸續完成疫苗接種，十分欣慰。他說，全面接種疫苗是面對疫情最快且最有效的策略，高雄這次獲配2.7萬劑AZ疫苗，由衛生局疾管處規劃岡山高中、三民家商、福誠高中、文化中心至德堂、小巨蛋等大型區域設置接種據點，對醫事人員、防疫人員及第一線防疫的警消人員接種。

高雄巨蛋過去舉辦大型演唱會及大型商展的場域，這次因應防疫變身為大型疫苗接種站，全場可容納上千人施打，場面首見。其中阮綜合醫院就有520名醫護前往接種，也象徵支持防疫。

林欽榮也特別感謝高醫、建仁等醫院接受徵召支援接種，並預告市府接續將全面準備大規模接種疫苗的部署行動，只要疫苗到位，將以最快速度，提供市民施打疫苗。

高雄小巨蛋今天變身為大型疫苗接種站，加速為第一線防疫人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄小巨蛋今天變身為大型疫苗接種站，加速為第一線防疫人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市規畫五處大型社區接種站，全力拚疫苗接種率。記者／劉學聖攝影
高雄市規畫五處大型社區接種站，全力拚疫苗接種率。記者／劉學聖攝影

AZ疫苗 小巨蛋 林欽榮

延伸閱讀

颱風彩雲來襲 高市指示加強抽水站整備

彩雲颱風來襲 高市前鎮河四處抽水站整備待命

高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

軌道建設四線齊發要超前部屬 林欽榮：聯開案先行

相關新聞

85萬高雄人領補助 市府推「紓困便利123」可查詢

行政院4.0紓困政策上路，高雄市府今天下午開疫情記者會，副市長羅達生表示，全高市共有85萬2359列冊者可領取相關補助，...

高雄小巨蛋變身型大型社區接種站 全速拚疫苗接種

高雄市這波獲核發2.7萬劑疫苗，預訂今晚施打完畢，高市府加速接種作業，在多處大型區域規畫社區接種站，其中高雄小巨蛋設計7...

安心即時上工再上路 屏東縣爭取逾700個工作

對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名...

高雄六龜下雨造成路樹倒塌 轄區員警到場排除

高雄市六龜區台28線接近新威大橋路上一棵路樹因下雨倒塌路中，嚴重影響單向車道通行，六龜警分局員警獲報到場，擔心交通安全，...

高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

國內疫情升溫，為避免傳統市場成為疫情破口，高雄市政府提升市場防疫規格，要求落實聯制，分流採買避免群聚，歷經前三天勸導期，...

彩雲颱風來襲 高市前鎮河四處抽水站整備待命

中央氣象局針對彩雲颱風發布陸上颱風警報，預估下午可能會替台南灣帶來豪大雨。今天上午，高雄市副市長林欽榮會同水利局長蔡長展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。