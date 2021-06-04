高雄小巨蛋變身型大型社區接種站 全速拚疫苗接種

高雄市這波獲核發2.7萬劑疫苗，預訂今晚施打完畢，高市府加速接種作業，在多處大型區域規畫社區接種站，其中高雄小巨蛋設計7條接種動線，井然有序，高雄市副市長林欽榮今天前往視察，也預告高市府接續將全面準備大規模接種疫苗的部署行動，全力投力疫苗接種。只要疫苗一到位，就以最快速度提供市民施打

林欽榮今天前往小巨蛋接種據點視察，看到民眾十分井然有序，按7條接種動線，陸續完成疫苗接種，十分欣慰。他說，全面接種疫苗是面對疫情最快且最有效的策略，高雄這次獲配2.7萬劑AZ疫苗，由衛生局疾管處規劃岡山高中、三民家商、福誠高中、文化中心至德堂、小巨蛋等大型區域設置接種據點，對醫事人員、防疫人員及第一線防疫的警消人員接種。

高雄巨蛋過去舉辦大型演唱會及大型商展的場域，這次因應防疫變身為大型疫苗接種站，全場可容納上千人施打，場面首見。其中阮綜合醫院就有520名醫護前往接種，也象徵支持防疫。