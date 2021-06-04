屏東大成國小公辦民營 關渡文化藝術基金會進駐

屏東縣政府1日公告，創校61年的屏東新埤鄉大成國小委由台北市關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，大成國小成為全縣第3所公辦民營實驗教育學校。

屏東縣今年持續推動小校整併或轉型計畫，大成國小經審查，確定委由財團法人台北市關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，縣府教育處表示，計畫執行自今年8月1日起至民國116年7月31日。

教育處表示，未來大成的教學資源有台北藝術大學及雲門舞集舞蹈教室作為強力後盾。

大成國小民國49年創校，全校6班、28名學生、12名教師，位處客家聚落，教育處表示，大成國小長年發展美感與人文課程，經縣府評估適合發展實驗教育。

大成國小是屏東縣第3所公辦民營實驗教育學校，另2所是高樹鄉大路關國中小及新埤鄉餉潭國小。

屏東縣目前國小有163校，因為生源減少，屏東縣去年8月起進行小校整併，有1國小、2分校、2分班停辦，1國小改制分校，為近16年最大規模的小校整併及轉型。