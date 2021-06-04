安心即時上工再上路 屏東縣爭取逾700個工作

對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名額；因應疫情嚴峻的安心即時上工這次為期3個月，每小時工作津貼160元，每月最高80小時，最高補貼1萬2800元。

縣府勞動暨青年發展處說，安心即時上工的條件是過去一年內曾參加勞工保險或就業保險，不限投保薪資都可申請，但曾任職該計畫累計超過480小時或工作期間已逾6個月者，不能重覆申請；工作地點包括縣府各單位，所屬一、二級機關（環保局、衛生局、財稅局、地政事務所、戶政事務所、衛生所等）、各國中小學、各鄉鎮市公所等地。

登記參加方式將採線上登記及現場登記分流處理，甄選方式採以參加人員所填報志願序，配合用人單位需求逕為書面審核錄取；民眾可打電話洽詢縣府勞動暨青年發展處就業服務台或向各鄉鎮市就業服務台諮詢