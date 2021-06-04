快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心即時上工再上路 屏東縣爭取逾700個工作

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名額。圖／屏東縣政府提供
對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名額。圖／屏東縣政府提供

對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名額；因應疫情嚴峻的安心即時上工這次為期3個月，每小時工作津貼160元，每月最高80小時，最高補貼1萬2800元。

縣府勞動暨青年發展處說，安心即時上工的條件是過去一年內曾參加勞工保險或就業保險，不限投保薪資都可申請，但曾任職該計畫累計超過480小時或工作期間已逾6個月者，不能重覆申請；工作地點包括縣府各單位，所屬一、二級機關（環保局、衛生局、財稅局、地政事務所、戶政事務所、衛生所等）、各國中小學、各鄉鎮市公所等地。

登記參加方式將採線上登記及現場登記分流處理，甄選方式採以參加人員所填報志願序，配合用人單位需求逕為書面審核錄取；民眾可打電話洽詢縣府勞動暨青年發展處就業服務台或向各鄉鎮市就業服務台諮詢

衛生所 疫情

延伸閱讀

自營業者生活補貼入帳 相關QA一次看

屏東大成國小裁併轉型實驗小學 將引進北藝大等資源

疫情紓困屏東縣首波近6萬4千人符合資格最快4日入帳

屏東居家隔離關懷中心 電話陪伴隔離民眾溫暖不間斷

相關新聞

85萬高雄人領補助 市府推「紓困便利123」可查詢

行政院4.0紓困政策上路，高雄市府今天下午開疫情記者會，副市長羅達生表示，全高市共有85萬2359列冊者可領取相關補助，...

高雄小巨蛋變身型大型社區接種站 全速拚疫苗接種

高雄市這波獲核發2.7萬劑疫苗，預訂今晚施打完畢，高市府加速接種作業，在多處大型區域規畫社區接種站，其中高雄小巨蛋設計7...

安心即時上工再上路 屏東縣爭取逾700個工作

對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名...

高雄六龜下雨造成路樹倒塌 轄區員警到場排除

高雄市六龜區台28線接近新威大橋路上一棵路樹因下雨倒塌路中，嚴重影響單向車道通行，六龜警分局員警獲報到場，擔心交通安全，...

高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

國內疫情升溫，為避免傳統市場成為疫情破口，高雄市政府提升市場防疫規格，要求落實聯制，分流採買避免群聚，歷經前三天勸導期，...

彩雲颱風來襲 高市前鎮河四處抽水站整備待命

中央氣象局針對彩雲颱風發布陸上颱風警報，預估下午可能會替台南灣帶來豪大雨。今天上午，高雄市副市長林欽榮會同水利局長蔡長展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。