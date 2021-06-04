高雄六龜下雨造成路樹倒塌 轄區員警到場排除

高雄市六龜區台28線接近新威大橋路上一棵路樹因下雨倒塌路中，嚴重影響單向車道通行，六龜警分局員警獲報到場，擔心交通安全，向附近居民借電鋸，花1個多小時才將路樹順利移到路旁。

六龜分局表示，台28線為進出六龜及市區的主要道路，本月1日下午4時許新威派出所獲報有路樹倒塌，影響路段單向車道通行，行經車輛因此突然減速或變換車道，又因下雨影響行車視線，員警到場，發現一棵樹直接擋住單向車道，枝葉更橫跨到雙黃線上，擔心有路況不熟民眾不慎撞上造成危險。

員警先於警車後方設立三角警示牌提醒後方車輛，再向附近居民借電鋸，靠一己之力慢慢鋸小樹幹，並拖移到路旁安全處，約花1個多小時才完全排除。